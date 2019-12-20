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5G大商機 誰被忽略了 被動 石英 記憶體蠢動

2019-12-20 11:58非凡商業周刊

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【作者／蔡明翰】

今年下半年電子業業績顯著回升，主要成長力道來自於手機需求增加，IDC提到第3季全球手機出貨量年增長0.8%，雖僅小幅成長但扭轉連續7個季度的跌勢，並且今年第3季非蘋陣營銷售仍受到華為禁令的壓抑，加上蘋果新機於第3季季底上市，iPhone銷售優於預期也未加入計算，手機產業由谷底回升完全因扎實的需求並非題材，因此後續產業景氣有望持續回升，並且在5G手機的貢獻下，預期手機產業的回升將更為顯著。

長線者農曆年後再說

5G題材已在台股中發酵已久，幾乎是2019年電子股重要的主軸，但回歸基本面檢視，第4季才開始有部分5G手機陸續亮相，根據全球市場研究機構Trend Force預估，近期Android陣營積極推動5G手機上市，預估2019年5G手機生產總量約500萬支，相較於2019年全球智慧型手機生產總量將為14.1億支，滲透率僅約0.4%，換言之，2019年5G手機對產業的助益微乎其微，僅能以題材性視之，但Trend Force針對2020年科技產業發展仍以5G為重要方向，提及明年5G商用服務範圍擴大，將有更多硬體終端問世，5G手機隨著品牌廠積極研發，加上各國政府推動5G商轉，明年5G手機滲透率有機會從今年不到1%躍增至15%以上，將成為5G的重要爆發年。

另外，藉由中國4G發展史來看，2013年底中國工信部發放4G使用執照，2014年中國4G手機出貨量即達1.7億支、2015年甚至年增157%，顯示執照發放後的前2年是手機出貨的高成長期，因此預期2020年5G仍將成為股市重要的投資方向。

今年上半年部分5G族群因受惠程度相對明確，且幅度相對較高，導致即使受到貿易戰干擾，法人持續站在買方，股價仍能逆勢震盪上揚，其中包括半導體、PCB、散熱、光學鏡頭與PA砷化鎵族群，股價一路走高至第3季旺季，但旺季過後股價逐步轉為震盪整理，主要因股價累計漲幅已大，雖業績面仍有成長動力，但5G業績仍未大幅貢獻，因此本益比有偏高疑慮，而在原5G相關族群近期多維持整理格局，整理後雖偶爾有強勢表現，但續航力普遍不佳，操作上僅能在整理時逢低承接並避免在強勢時追高，長線建議等待農曆年後準備步入旺季前再行布局。

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低位階5G相對強勢

在年底作夢行情發酵下，低位階5G族群相對強勢，其中包括被動元件與石英元件族群，其中被動元件近2年景氣暴漲暴跌，經過長期調整，加上日本大廠將產能轉向汽車相關應用，導致2018年全球被動元件供需吃緊，全年產值較2017年成長32.5%，但2019年因貿易戰導致需求驟降，加上客戶端庫存偏高，使得價格暴跌，2019年產值較2018年衰退18.6%。

在1年的調整下，低點已於第3季出現，目前庫存回到正常水位，需求回溫導致售價止跌回升，2020年主要動能來自車用與5G，過去1支3G手機被動元件平均使用量約在500顆；4G手機提升到750～800顆，5G手機將提升到1000顆以上，增幅達2～3成，同步因產業結構轉佳，預期明年被動元件的旋風將再重啟。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/12/20 No.1176】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

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