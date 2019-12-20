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Netflix十年漲37倍 晶片股突出 科技股愈戰愈勇

2019-12-20 11:58非凡商業周刊

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【作者／阮文非】

美股從2009年3月低點回升到現在已走了逾10年的大多頭走勢，不但主要指數在今年各種政經危機下仍屢創新高，還帶動全球股市大多行情愈戰愈勇。

貨幣政策力量終有限

雖然，有人擔心這是大多頭行情造成的股市泡沫爆破前的非理性亢奮，但仍然有專家看好在大環境沒有出現重大變化之際，尤其各國央行仍拚命寬鬆下，大多頭走勢只會繼續往前衝。既然目前誰也不曉得這大牛市會跑多遠，倒不如從過去的趨勢來評估接下來的行情何去何從。

不管各國如何拚命寬鬆，但貨幣政策的力量總有限度，這也是市場最擔心泡沫總有爆破的一天。今年來美股屢創新高，科技股表現最為強勁，根據FactSet資料，今年來標普500指數裡總報酬率前20大個股有一半為科技股，超微（AMD）、科林研發（Lam Research）和全錄（Xerox）包辦前3名，總報酬率分別為115%、98%和96%，其餘20大科技股有科磊（KLA）、安矽思（ANSYS）、 Qorvo、應用材料、Leidos、Global Payments和蘋果等。

但從10年來美股漲勢來看，可能科技產業進步正在無聲當中讓泡沫透過提高生產力與令工作效率進步來被吸化與轉化掉，因此在全球經濟基本面出現疲勢下，產業也跟財富分布那樣各走極端，科技業因本身競爭力不斷增加而仍能支撐其股價表現。

根據FactSet資料，標準普爾500指數的11大類股裡，從2009年年底起計算的10年來包括股息等總報酬率漲幅最大是科技股，累計上漲3.9倍，其中因為雲端和大數據的崛起，相關設施對晶片等需求有增無減，因此，科技業裡又以晶片股的表現最突出。

在財富愈來愈集中和消費型態因科技進步而改變下，非必要性消費類股大行其道，尤其消費者對網購等便利性要求不斷提高，連傳統快遞業者也開始跟亞馬遜那樣，投入研發自家無人機來宅配。這種講究便利性的消費，往往是像3C等單價高的產品，因此，非必要性消費類股總報酬率也達3.8倍而迫近科技股，總報酬率都明顯超過漲幅排行第3名醫療看護股的2.9倍。

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而醫療看護股過去10年來的漲幅能排名第3，正好反映出人口老化增加醫療看護的需求，相對之下，其漲幅又明顯超過第4名工業類股的2.4倍。

從個股看趨勢更明顯

若從個股的10年來總報酬率表現來看，這股透過科技帶動產業革新的趨勢更明顯，誰的革新程度愈大，對傳統業者的打擊變大，其漲幅就會更大。根據FactSet資料，過去10年總報酬率排行前20檔個股裡，網飛（Netflix）以累計漲幅高達37倍為標普500指數裡最強，如果我們把計算的時間拉長至2002年5月，網飛股價僅約1.14美元計算，17年光是股價就飆漲逾300倍！

為什麼網飛股價能如此狂飆？因為它徹底改變了媒體型態，大家還記得以前常到DVD出租店租借影片回家看吧，但在影音串流大行其道的令天，看片只要在家上網看，既方便、畫質也很棒，讓這類DVD出租店幾乎絕跡，就連過去是賣場重要家電產品之一的DVD播放器，現在也只有零零落落的展示。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/12/20 No.1176】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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