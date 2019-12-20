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馭股術密技大公開 資深操盤手的高勝率操作法

2019-12-20 11:58非凡商業周刊

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【作者／林明謙】　

在台股征戰多年後，每天看盤的殺進殺出生活，坦白說也有點累人，而且賺到的錢和中長期看法賺到的錢不成比例，因此筆者的操盤模式也漸漸的「大而化之」。在這裡，筆者就不談短期的操作策略，因為盤勢變化多端，惟有中長期幾個重要觀察點始終不變，故將多年的投資心法濃縮為幾個重點，這就是筆者多年來駕馭台股的方式，提供出來與讀者分享。

中期操作策略

把握每年的春節行情

首先我們來談談「中期」的操作，這一定要先從一整年的角度來出發，讀者必須了解「年底～春節行情」，這段大行情算是每年必做的多頭事件，尤其是春節行情更是每年的重頭戲，在這一段時間股票比較容易上漲，這點我們從台股指數過去10年來（2009年～2018年）的平均每月指數報酬率統計可以看得出來。

每年的2月、3月指數報酬率加起來超過4%，而且上漲的機率高達70%、80%，如果連後面的4月與5月也一起算進去的話，這段時間指數平均的報酬率將會拉高至7%；若再將12月也拉進來看的話，那麼從12月～隔年5月的報酬率將會高達9%以上，以現在指數在12000點附近的位置來看，這可是會有超過1000點的漲幅。

因此，在農曆春節的前後幾個月時間裡的確是比較容易上漲的，通常筆者一定會好好的把握住，因為只要在每年的一開始賺到錢的話，那麼一整年的績效就可以立於不敗之地，如果連最會上漲的時間都把握不住了，更遑論要在其他的時間大賺。

所以，筆者建議投資人要好好了解一下台股上漲的旺季，也就是從年底一直到春節這段時間，1年才1次的機會要好好把握，就算是在空頭市場，這段時間也容易出現明顯的反彈，看看2012年、2016年及最近的2019年年初，指數還是容易在春節前後出現修正落底後的反彈，證明了春節行情在空頭市場中一樣有威力。

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中長期操作策略

鎖定3～4年1次買點

接下來，筆者要將操作的時間再拉長一點，來探討「中長期」的操作，這要以3～4年為一個台股高低循環來操作。我們把台股近20年的月線圖打開來看，可以發現台股自1997年以來的高點出現在2000年、2004年、2007年、2011年、2015年及2018年，可以發現台股每3～4年會出現1次高點，換句話說，每隔3～4年也會出現1次低點，因此中長期的贏家操作應該會找出3年～4年1次的買點浮現後重壓，大量的在低檔分批買進，然後在幾年後的高點附近賣出，同樣也是分批賣出，那麼你所得到的收穫將會相當豐富。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/12/20 No.1176】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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