油價上漲勢在必行 塑化 資產 營建加溫中

分享 facebook 【作者／林明謙】

全球最大石油公司「沙特阿美」於12月11日在紐約證交所正式掛牌上市交易，一開盤即直奔漲停，同時超越蘋果成為全球市值最大掛牌公司。之前IPO募股總額為256億美元，成為全球史上規模最大的IPO，而實際上認購金額更達到1190億美元的認購，超額認購達4.6倍，再度掀起全球石化業的話題。

而在沙烏地阿拉伯的主導下，石油輸出國家組織OPEC於12月5日同意明年擴大石油減產40%，來推升國際油價，好使沙特阿美能夠漂亮的掛牌上市，讓股價一路上漲。

試想，如果油價再度上漲回升，加上聯準會還是持續釋出貨幣，可以想像未來的物價是跌不太下來了，甚至有可能會開始溫和的通貨膨脹，這時是該好好的注意一下這些相關的「塑化股、資產股、營建股」！他們已經好幾年沒有表現了，說不定有機會好好的平反一下！

油價若漲，必看塑化

如果OPEC這個協議能夠順利執行，將有助推升目前疲弱的國際油價，國際油價以西德州原油來看，原本2010年～2014年大致上還在80美元～110美元區間來回整理，但自從2014年大跌下來後，在2015年年底一度只剩下20幾美元，隨後又在2018年彈至70幾美元後又跌下來，接下來就一直在50美元～60美元間整理居多，也因此塑化股在2018年、2019年獲利持續下滑，如果OPEC能夠趁著這次的沙特阿美上市，落實減產的決心，那麼油價要反彈回去70美元之上，甚至是更高這絕非難事，將可望帶動國內、外石化大廠。

要看塑化股，當然得先來看台塑4寶，台塑（1301）2019年EPS大概6元多，較2018年的7.8元來得少，股價在除息後一度拉回至90元，創下近1年半的低點，之後大致上反彈至95元之上整理，未來若95元不跌破則可能形成整理平台，有助於2020年配合油價上漲而進行回升，但是要留意90元大關不要再跌破，否則易套牢整理平台的買盤。 分享 facebook

而以煉油事業為主的台塑化（6505），更是明顯受到國際油價漲跌影響，通常油價若溫和區間波動，都還能夠維持一定獲利，若是上漲，獲利則會更高。但要是出現劇烈下跌，像2019年年初這一波，那麼易造成獲利大幅減少，目前看來，2019年EPS大致上只有4元左右，要比2018年的6.3元再度減少，難怪外資2019年以來已經大賣了近11萬張的台塑化，提款超過台幣百億元，有可能是因為沙特阿美要上市，產生資金排濟效應，因此外資賣台塑化、改買沙特阿美。不過，由於台塑化已經來至95元附近，這差不多是3年來的低點，若是國際油價溫和回升的話，全球石化業將會好起來，也將有助於台塑化2020年的全年獲利，而全年一直賣超的外資也將回心轉意，留意95元與90元兩大關最好要守住。

至於向來表現不錯的台化（1326），2019年EPS應該也有6元多，但還是比2018年的8.3元明顯來得減少，同時股價也創了3年來低點，目前正在85元附近尋求止跌，也同樣留意85元、80元兩大關是重要支撐，最好不要跌破，否則易有停損賣壓出籠。