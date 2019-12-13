特別股報酬率突出 金控 中鋼特別股存股族首選

分享 facebook 【作者／林漢偉】

隨著全球主要央行貨幣政策立場有志一同轉向寬鬆，2019年起全球央行降息風再度吹起，今年以來累計降息次數已超過40次，未來一年還有50次以上的降息可能，也造就今年全球負利率公債規模一度超過17兆美元創下歷史新高紀錄。

市場利率風險降溫，加上受到國際經貿議題不確定性影響，促使市場重返穩健、高息需求，也帶動2019年全球再度掀起追逐特別股的風潮，更使得特別股這項工具在今年開始引起投資人注意。今年中鋼特（2002A）這檔年報酬率高達25%引發市場關注，除了漲幅超越大盤外，更與中鋼（2002）的年報酬率出現天差地遠的走勢。

發行特別股創雙贏

基本上，特別股可以視為具備「債券特質」的股票，相較公司債投資門檻比較高，特別股除了金額相對較低，也能夠在集中市場自由買賣，但卻與普通股投資的屬性有相當大的不同。

近幾年來特別股也受到企業的青睞，相較普通股增資所造成的股本稀釋，或是發行公司債所造成財務報表上負債比率的上揚，發行特別股又能達到企業借錢融資的目的，公司也在盈餘分配上有更大的空間，也因此近幾年成為上市櫃公司籌資的新歡。

特別股特性受到市場追捧，公司也樂於發行特別股來營造雙贏，但一般大眾在投資特別股前仍應搞清楚特別股與普通股有何根本上的不同。

筆者整理其中，主要的差別分述如下：

股價波動：特別股的股價與股息較普通股穩定，就彭博資訊整理資料來觀察，金融海嘯以來特別股與其他金融資產的相關性最高僅51%，但有可能面臨個股大漲但該公司特別股卻漲幅落後。

公司清算順位優於普通股：公司在破產時清償完相關債務後，若仍有殘值則會先賠錢給特別股股東，最後剩餘的才分配於普通股，因此特別股具備一定的保障。

股東權益不如普通股：特別股股東沒有投票權，也不會收到股東通知書。 分享 facebook

可贖回：近幾年台灣企業發行特別股時，普遍都會設定一個期限，並以約定好的價格贖回。好處在於因具備可贖回特性，特別股通常都必定填息，且股價不易跌破掛牌價；但缺點則是當特別股期限到了，投資人必須再重新尋找新的投資標的。

法人長期持有：因為特別股發行時每年依照約定利率發放股息，因此類似債券具備穩定利息收入，每當特別股一發行都會受到壽險或是大型金控鎖定，長期買進並持有，因此特別股往往出現低波動且量能低迷的表現。

特別股條件有差異

特別股的類型可分為以下3種類型：

累積與非累積：可累積型特別股發行公司當年若因無盈餘分配而積欠之特別股股利，應於有盈餘年度補足，且屆時需比普通股股利優先發放；非累積型特別股若發行公司當年無盈餘則不用發放股利，且未來有盈餘時不用補發。