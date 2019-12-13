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去美化效應再加溫 台灣半導體周邊族群賺很大！

2019-12-13 11:07非凡商業周刊

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【作者／李冠嶔】

今年5月美國商務部把華為及70家關聯企業列入「實體清單」，以危害美國國家安全和外交政策利益或對此構成重大風險為由，禁止華為在未經美國政府批准的情況下，從美國企業獲得元器件和相關技術，包括Google、Lumentum Holdings、英飛凌（Infineon）、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、超微（AMD）、賽靈思（Xilinx）、美光（Micron）等公司因而立即宣布停止和華為進行業務往來。

以往各種電子產品的最上游射頻元件、感測器與手機上所使用的Google行動服務（Google Mobile Services）、處理器（ARM架構），幾乎都是歐美供應商所壟斷，眼看美國拿華為禁令來擋「中國製造2025」離成功只差一步。不過華為在9月推出Mate 30系列，搭載基於Android 10開發的EMUI 10操作介面，雖然仍是Android作業系統，未預載Google應用服務（仍可自行下載），推出自家的華為行動服務（HUAWEI Mobile Services）取代。

貿易戰半導體影響大

華為手機晶片幾乎都做到去美化，改用非美系供應商（如中國、台灣、日本等），一樣有辦法運作。其在5G基地台方面，也做到全部國產化，不必使用賽靈思的程式邏輯閘陣列（FPGA）晶片，繼續出貨給已經簽定的60多個合約（包含32個歐洲合約）。

過去半年來，就產業來看影響最大的應該是半導體，包括半導體製造、射頻元件、感測器領域。由於改採非美系零件所帶來的替代效果，中國大陸半導體企業2019年表現強勢，使投資在半導體設備製造、IC設計、封測廠商的「國家集成電路產業投資基金」（簡稱「大基金」）一期收穫豐碩，其所投資的18家A股上市公司到12月帳面上已經大賺逾人民幣250億元。

其中，獲利排名第1名的中微半導體大賺60.98億元人民幣，報酬率高達12.71倍，居18家公司首位；兆易創新與匯頂科技分居第2位、第3位，分別為大基金帶來42.21億元人民幣、32.06億元人民幣獲利，報酬率分別為2.91倍、1.15倍；第4位的北方華創，獲利27.39億元人民幣，報酬率1.81倍；通富微電、長電科技分居第5位、第6位，獲利25.93億元人民幣、20.75億元人民幣，報酬率分別4.05、0.45倍。

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製造與設備成長迅速

大基金獲利排名第1名的中微半導體與第4名的北方華創都是設備股，主因在於追趕美國所需要的先進製程的研發，以前設備可能直接跟美國的應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA-Tencor）等公司購買，而現在去美化效應使得專攻蝕刻機（etching machine）的中微半導體，以及在氧化爐、蝕刻機、薄膜沉積設備和清洗設備等方面領先的北方華創成為市場新寵。

蝕刻製程會移除晶圓表面的特定區域，以沉積其他材料，而濕式蝕刻（即所謂的濕製程）主攻用於清潔晶圓，台灣主要領導廠商為弘塑（3131），主要製造金屬蝕刻設備、金屬化鍍設備、8吋及12吋單晶片旋轉清洗設備等，其在台灣主要客戶包括：台積電（2330）、矽品、日月光投控（3711）…等，中國大陸客戶包含：中芯、宏達…..等。弘塑今年前3季每股盈餘已達8元，明年成長可期。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/12/13 No.1175】想了解更多，詳洽02-27660800

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