多空對決鹿死誰手？ 股神5檔超級持股指引方向

分享 facebook 【作者／阮文非】

今年來，標準普爾500指數已26度創新高，道瓊工業平均指數也15度創新高，主要是大盤每次出現拉回時，投資人就立即低接而讓美股不斷有支撐，因為外界一直對中、美兩國貿易談判持樂觀看法，從而有利美股屢創新高，並帶動全球股市氣勢。但2019年即將結束，股市創新高的多頭氣勢能否延續至明年是大家最關心的事。

死空頭似乎蠢蠢欲動

目前市場氣氛跟去年第4季情況頗相似，就是在股市走高而全球政經局勢未明之下，不少人對即將到來的新一年行情持謹慎、甚至不樂觀的看法，目前已有空頭蠢蠢欲動，即使今年被多頭行情狂電，他們仍然堅持準備再次出擊。Jones Trading首席市場策略師歐魯克（Michael O'Rourke）是著名的死空頭，即使錯過了今年能大賺的多頭行情，他仍然不改看空立場，甚至認為在股市屢創新高後，更是到了放空的成熟階段。

他接受MarketWatch訪問時表示，目前大家正處於股市基本面持續惡化、全球經濟疲弱和美國經濟持續放緩等不利環境當中，讓不斷創新高的美股已到了難以再走高的地步，以目前標普500指數跟去年最高點相較，僅高出不到10%，而羅素2000指數甚至低於去年高點，推動美股創新高走勢的力量並不強大。

他指出，過去2年的企業獲利成長，只不過是川普減稅等人為手段所帶動，因此美股走高的基礎根本不穩固，若投資人不管美股估值已高而仍然進場的話，這將是危險的事，只有在經濟穩定發展而美股本益比在15倍～16倍之間時，才有進場買股的價值。因此以目前標普500指數本益比約20倍、而美國經濟與企業獲利都呈現放緩的情況下，美股估值已太高。

法國資產管理公司Natixis Investment Managers針對北美、南美、英國、歐陸、亞洲和中東等地區共29個國家的退休基金、慈善基金、保險公司和主權財富基金等500檔總規模15兆美元基金的法人大戶進行訪問調查，結果48%受訪者因為包括美國總統大選等政治亂局而預期股市在明年會出現修正拉回走勢，因此會採取觀望態度。這擔心隔年股市下跌的比率明顯較去年高許多，去年底只有41%受訪大戶預期今年股市下跌。 分享 facebook

法人大戶謹慎看明年

雖然這些基金大戶的預期不一定準確，但Natixis報告指出，這些基金大戶的資產配置並未因此而做出重大調整，像是受訪者投資上市公司股票的整體比率，只從去年底的36.5%小幅降至目前的35.8%，投資債市比率則是從39.1%調整至38.7%，顯示他們的投資態度仍保守謹慎而不敢輕易做出重大變動。

在這種情況下，最受這些基金大戶喜愛的是在公開市場以外的另類投資，投資標的五花八門，例如不動產、私募股權基金、基礎建設、特定類型的對沖基金和非流動性債券型基金等，這些在整體受訪基金投資組合所占比率從17.5%增加至18.7%，按照受訪基金的總資產15兆美元計算，所增加的1.2%換算約1800億美元。