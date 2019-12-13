親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

大選評論／青年安居如何可能？盤點政黨選前居住政策

多空對決鹿死誰手？ 股神5檔超級持股指引方向

2019-12-13 11:07非凡商業周刊

分享
【作者／阮文非】

今年來，標準普爾500指數已26度創新高，道瓊工業平均指數也15度創新高，主要是大盤每次出現拉回時，投資人就立即低接而讓美股不斷有支撐，因為外界一直對中、美兩國貿易談判持樂觀看法，從而有利美股屢創新高，並帶動全球股市氣勢。但2019年即將結束，股市創新高的多頭氣勢能否延續至明年是大家最關心的事。

死空頭似乎蠢蠢欲動

目前市場氣氛跟去年第4季情況頗相似，就是在股市走高而全球政經局勢未明之下，不少人對即將到來的新一年行情持謹慎、甚至不樂觀的看法，目前已有空頭蠢蠢欲動，即使今年被多頭行情狂電，他們仍然堅持準備再次出擊。Jones Trading首席市場策略師歐魯克（Michael O'Rourke）是著名的死空頭，即使錯過了今年能大賺的多頭行情，他仍然不改看空立場，甚至認為在股市屢創新高後，更是到了放空的成熟階段。

他接受MarketWatch訪問時表示，目前大家正處於股市基本面持續惡化、全球經濟疲弱和美國經濟持續放緩等不利環境當中，讓不斷創新高的美股已到了難以再走高的地步，以目前標普500指數跟去年最高點相較，僅高出不到10%，而羅素2000指數甚至低於去年高點，推動美股創新高走勢的力量並不強大。

他指出，過去2年的企業獲利成長，只不過是川普減稅等人為手段所帶動，因此美股走高的基礎根本不穩固，若投資人不管美股估值已高而仍然進場的話，這將是危險的事，只有在經濟穩定發展而美股本益比在15倍～16倍之間時，才有進場買股的價值。因此以目前標普500指數本益比約20倍、而美國經濟與企業獲利都呈現放緩的情況下，美股估值已太高。

法國資產管理公司Natixis Investment Managers針對北美、南美、英國、歐陸、亞洲和中東等地區共29個國家的退休基金、慈善基金、保險公司和主權財富基金等500檔總規模15兆美元基金的法人大戶進行訪問調查，結果48%受訪者因為包括美國總統大選等政治亂局而預期股市在明年會出現修正拉回走勢，因此會採取觀望態度。這擔心隔年股市下跌的比率明顯較去年高許多，去年底只有41%受訪大戶預期今年股市下跌。

分享

法人大戶謹慎看明年

雖然這些基金大戶的預期不一定準確，但Natixis報告指出，這些基金大戶的資產配置並未因此而做出重大調整，像是受訪者投資上市公司股票的整體比率，只從去年底的36.5%小幅降至目前的35.8%，投資債市比率則是從39.1%調整至38.7%，顯示他們的投資態度仍保守謹慎而不敢輕易做出重大變動。

在這種情況下，最受這些基金大戶喜愛的是在公開市場以外的另類投資，投資標的五花八門，例如不動產、私募股權基金、基礎建設、特定類型的對沖基金和非流動性債券型基金等，這些在整體受訪基金投資組合所占比率從17.5%增加至18.7%，按照受訪基金的總資產15兆美元計算，所增加的1.2%換算約1800億美元。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/12/13 No.1175】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

相關新聞

台股車輪戰 多頭部隊上陣搶賺年底行情

2019-12-13 11:07

去美化效應再加溫 台灣半導體周邊族群賺很大！

2019-12-13 11:07

特別股報酬率突出 金控 中鋼特別股存股族首選

2019-12-13 11:07

油價上漲勢在必行 塑化 資產 營建加溫中

2019-12-13 11:07

選舉行情大預測 市場名師勾勒台股關鍵決策點

2019-12-06 10:51

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

充電應用市場大爆發 快速充電 無線充電群雄爭霸

2019-12-06 10:51

2020將是亞股天下 南韓 印度會有大驚喜

2019-12-06 10:51

籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股

2019-11-29 12:13

嚇不倒 上演大迴轉 2019的驚嚇成就2020的驚喜

2019-11-29 12:13

醫療生技展加持 精準醫療 製藥 醫材搶眼

2019-11-29 12:13

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12

績效有夠威！ 62檔台股基金大賺3成

2019-11-29 12:12

殖利率×本益比 回歸選股本質 找明年好股

2019-11-22 10:34

明年大危機VS.大轉機 20大風險！貧富差距最可怕

2019-11-22 10:34

惠台26條有利可圖？ 聚焦資源回收 5G 生技

2019-11-22 10:34

不追高為基本原則 波段逢高減碼 短操擇股低接

2019-11-22 10:34

債券績效最好報酬率逾27% 掌握眉角 價差 利息創造收益

2019-11-22 10:34

ETF大贏家 年度版ETF大百科全收錄

2019-11-15 10:35

全球股市瘋了？！ 市場愈瘋狂 股價愈會漲

2019-11-15 10:35

AI應用琳琅滿目 抓準龍頭 投資契機同步浮現

2019-11-15 10:35

富爸爸帶小金雞搶市 台積電集團強棒輩出

2019-11-15 10:35

短中長操作策略 外資擁抱鴻海 這次會愛多久

2019-11-15 10:35

新價值股誕生 專家嚴選！19檔安枕而臥股

2019-11-08 12:53

負利率時代混戰 泡沫破滅？景氣碎步走？

2019-11-08 12:53

大戶回來了！ 33檔潛力股 搭主力順風車

2019-11-08 12:53

電池產業需求升 搶食電動車商機 台廠錢景俏

2019-11-08 12:53

零股怎麼買？怎麼賣？ 一次搞懂交易攻略

2019-11-08 12:53

15檔多頭攻堅股 名家戰隊出擊 高檔不怕買貴

2019-11-04 08:37

台股看回不回 軋空股 外資壓寶股接棒衝

2019-11-04 08:37

晶片股到底行不行 2020年將現否極泰來契機

2019-11-04 08:37

迎接新汽車飆速時代 電動車 概念股樂透

2019-11-04 08:37

集團好股站出來！ 輕鬆搶賺年底作帳行情

2019-11-04 08:37

抓準時機 金融商品一手抓 台幣升值豐收股

2019-10-25 11:21

蘋果＋股神的啟示 價值股2020投資新王道

2019-10-25 11:21

無線藍牙耳機人氣旺 概念股沾光 前景喜孜孜

2019-10-25 11:21

就用ETF賺透透！ 搶短 套利 存股技巧大公開

2019-10-25 11:21

4K 8K大商機 高畫質元年 生態鏈股起飛

2019-10-25 11:21
看更多

熱門文章

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

不喝價格荒謬的星巴克咖啡！他26歲存下3000萬資產 靠3招狂省99％收入

2019-12-09 09:17

拋開辜家光環 她如何以「品味」征服義大利飯店業？

2019-12-12 08:59

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

台北又一銷魂火鍋店 非吃不可

2019-12-10 09:25

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

驚！宣明智財產超陽春 聯電持股僅506股

2019-12-12 13:30

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

老牌「乖乖」換老闆！新東家竟是高雄地產大戶 靠一招橫掃南台灣

2019-12-11 13:04

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

香港人誤會了？北京：一國兩制沒變過 反送中靠「金鑰匙」解決

2019-12-12 09:01

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

提早上班出車禍 不是職災？

2019-12-10 09:01

難得「蟹」逅 台灣第一家日本螃蟹料理專賣店

2019-12-10 09:25

催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

2019-12-12 09:02

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:03

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

無印價格變親民 竟來自一條員工守則

2019-12-13 09:10

老字號乖乖易主 神秘買家原來看上的是這個

2019-12-13 09:07

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

拚年底前幫自己賺紅包！不只5G概念股 這些股連投信都搶進

2019-12-11 13:01

流浪教師華倫靠這招存股 一年領息170萬元

2019-12-12 11:10

5部強片讓電影營收擺脫「連2衰」 迪士尼票房直衝百億美元的底氣打哪來？

2019-12-11 11:05

國巨陳泰銘最不可忽視的對手 華新科焦佑衡來襲

2019-12-12 11:25

不曾清洗、超過有效期限 英研究發現9成開封化妝品都成細菌溫床

2019-12-10 13:07

全鄉動員天地共籌 池上秋收稻穗藝術節

2019-12-10 13:12

跟緊！年底作帳、選舉行情來了

2019-12-11 16:03

都是儲蓄險害的？愛買保單 保障卻不足！揭密台灣人買保險8大現象

2019-12-12 11:00

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

虐待的循環！直擊美國老虎交易悲歌

2019-12-11 16:06

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

日本社會5.0

2019-12-05 12:06

奔跑吧！聯發科

2019-12-12 12:40

味蕾感官饗宴 日月潭頂級葡萄美饌之旅

2019-12-09 08:50

年薪千萬照樣遞辭呈 這些因素讓今年CEO離職人數直逼歷史新高

2019-12-13 10:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top