台股車輪戰 多頭部隊上陣搶賺年底行情

分享 facebook 【作者／許博傑】

台股再創29年來新高！在美中貿易談判進展順利，及美國11月非農就業人數來到26.6萬人、創10個月新高，加上美國11月失業率降至50年來最低的3.5%下，讓道瓊指數突破28000點關卡，距離川普高喊的3萬點已經不遠。

明年具轉機產業

波段有開始轉強跡象

而就在台股加權指數創下高點的同時，代表中小型股的櫃買指數也終於來到今年的高點147.22點附近，不過雖然2大指數同步向上走高，但近期台股操作難度可謂相對提高，主因在於經過一整年的大漲後，基本面成長且漲多的族群紛紛拉回，而在市場對台灣總統大選仍有期待下，資金開始往其他低基期的族群亂竄，尤其一些今年沉潛且明年具轉機的產業，波段有開始轉強的跡象，因此，對於現階段的台股來說，已經形成族群車輪戰的狀況，到底目前多空戰況如何？怎麼觀察這些過去、現在熱門的主流將是本文焦點。

目前盤面具有系統性輪動的類股大致上有10大族群，其中4大族群是今年漲多以後，在第3、4季開始拉回，而6大族群則是見到底部型態波段開始轉強。其中轉弱或陷入整理的4大族群包括PA及網通、銅箔基板、散熱、PCB，而轉強的則有記憶體相關、蘋果供應鏈、被動元件及矽晶圓、面板及LED、半導體設備和傳產族群中的水泥、資產、營建等。

PA及網通族群：近期最弱勢的業績股非它莫屬，當中穩懋（3105）、宏捷科（8086）、立積（4968）、全新（2455）清一色狀態都是在10月下旬及11月初見到波段高點後，拉回跌破季線，主因在於漲多後法人開始調節持股。

穩懋投信11月以來賣超達5795張，宏捷科則是外資、投信同步調節，今年的妖股立積更是遭投信11月起大賣9850張的持股，不過若回到基本面來看，這4家公司對於第4季及明年的展望都相對樂觀，因此在長線不看壞的狀況下，投資人可等待季線附近的底部型態出現後再來布局，畢竟在明年5G趨勢開始發酵下，相關股營運還是相對具有成長性。 分享 facebook

投信調節3雄

外資仍持續看好台燿

銅箔基板族群：3雄台燿（6274）、台光電（2383）、聯茂（6213）可說是從去年10月後就開始走了1年的大多頭，共通原因都在於網通產業對銅箔基板需求的增加，加上自身產品組合的改善，不過在股價上漲了近1年後，這3家公司的股價不約而同在9月中旬輪流見到波段高點，並且都出現跌破半年線後的震盪打底走勢。

以法人動作來看，11月起投信也分別對這3檔個股各自調節了3658張、6905張、6906張，代表投信在第3季已經有結帳的現象，至於外資，11月以後則是大買台燿高達13229張，分別調節台光電3760張、聯茂2805張，相對於投信的全面賣股，外資更看好後續台燿的表現，若回到基本面來說，其實3家公司在明年的動能仍可期待，長線投資人還是可以等待底部震盪時分批進場布局。