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2020將是亞股天下 南韓 印度會有大驚喜

2019-12-06 10:51非凡商業周刊

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【作者／阮文非】

投資人對明年政經環境仍有不少疑慮，但不少專家卻仍看好明年行情，在美股多頭仍會持續而帶動市場氣氛之下，今年表現落後的國際股市表現就可望超越美股，在芸芸股海裡，摩根大通特別看好亞股，尤其認為南韓與印度股市表現會給人驚喜。

印度今年來創新高，能給人驚喜的話，肯定現在是高處不算高，也凸顯出有內需題材；南韓受中國市場和日本制裁等影響表現疲弱，但經濟以出口為主導的南韓，做為全球景氣好壞的重要指標，這表示明年全球經濟差不到哪裡去。

美股今年來屢創新高，標準普爾500指數迄今累計漲幅約25%，在市場開始認為美股估值已高，但多頭氣勢可望持續的情況下，不少投資人開始為明年做規畫，但似乎無意繼續追高美股，而是在美股以外尋找更具投資價值的標的。

根據美國投資公司協會（ICI）資料，全球股票基金在11月中到月底的2週期間內，得到投資人的買進金額達到82億美元，中止從9月初以來資金持續流出的走勢，但在相同時間的那2週裡，卻有逾100億美元從美股基金流出，顯示資金從10月以來撤出美股基金的腳步沒有停止過。

值得注意的是，自9月以來，MSCI所有國家世界指數（MSCI All Countries World Index）跟標普500指數的走勢相像，但前者最近才接近去年初所創的最高點，後者早已是不斷創新高。今年來累計漲幅，前者還不到20%，明顯低於後者的約25%，但在這情況下，投資人傾向買進全球股票而賣出美股。由於2019年即將結束，投資人的操作似乎正在為明年行情做準備。

歐亞經濟可望優於美國

財新日前公布中國11月製造業採購經理人指數（PMI）意外上升至51.8並創近3年新高，顯示民間製造業景氣有所回升，這是近期值得市場鼓舞的難得數據，顯示全球第2大經濟中國的情況沒有預期中那麼疲弱，也開始讓人視為全球景氣可望出現回升的徵兆之一。

相反地，美國國內生產毛額（GDP）自今年首季的季增年率從2.7%一直下降至第3季的2.1%，外界開始認為部分歐亞國家的經濟基本面看來在好轉當中，而美國的成長趨勢卻出現持續放緩。

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受拖累被錯殺者潛力足

在此情況下，雖然MSCI所有國家世界指數的表現仍落後美股，但許多基金經理人和分析師卻看好未來1年，全球股市仍有很大機會優於美股，其中最主要依據是，全球股市在過去10年來的表現始終不如美股，讓其估值大幅落後美股，只要有基本面優於美國等利多因素，加上美股漲幅已高之下，即有落後補漲的題材發酵。估值已成明年選股的重要指標之一，根據Refinitiv資料，標普500指數目前本益比約19.3倍，相對歐股整體表現的泛歐600指數僅15.4倍。

Davis International fund投資組合基金經理人魏至好（Danton Goei）認為亞洲股市，以及能受惠印度與中國內需的跨國企業等估值愈來愈誘人，驅使他持續投資相關標的。他看好那些並不高度依賴出口市場的中國企業股票，像騰訊和英語培訓公司新東方等業務，受貿易戰影響極為有限，但因為受大環境拖累而導致股價被錯殺，這表示騰訊等估值被大幅拉低而極具上漲潛力。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/12/6 No.1174】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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