充電應用市場大爆發 快速充電 無線充電群雄爭霸

分享 facebook 【作者／許博傑】

在智慧型手機產業的蓬勃發展下，隨著手機螢幕變大、網路流量變快，手機使用者對於手機電池續航力的要求也就日漸提高，然而，在手機體積持續輕薄化的趨勢下，手機內部的零組件體積及空間也持續的被壓縮，加以一旦手機單電池芯的容量達到5000mAh以上時，就容易出現不穩定的狀況，例如3年前的三星Note7爆炸事件，因此，各大手機廠商在電池技術上無法大幅進步之下，轉而發展了快速充電的技術。

快速充電的原理就是要在極短的時間內提升充電電壓或電流，達到提升單位時間充電量的方式，這當中最有名的就是中國的手機廠商OPPO在2014年7月時發表第1款搭載VOOC閃充的Find 7手機，而之後更持續提升其快速充電的技術，到後來OPPO的廣告宣傳即主打「充電5分鐘、通話2小時」，可以想見快速充電對於智慧型手機使用者的重要性。

快速充電

3方式提高充電速度

所謂的快速充電，是讓使用者在短時間內恢復手機電力，而提高充電速度目前做法有3種，分別是：提高充電電壓、加大充電電流或是同時提高電壓也加大電流，這3種方法都能讓手機的電池在短時間內蓄集大量電力，進而達到快充效果。以目前的快速充電技術來說，大致可以分成高通的QC（Quick Charge）、USB-PD、聯發科的PE+（Pump Express+），以及華為的SuperCharge等。

由於現在智慧型手機的行動平台占有率，以高通的驍龍平台最為普及，所以此平台所支援的快充技術（QC）就是能見度最高的一種，基本上目前所有採用驍龍處理器的手機都可以支援，而非驍龍處理器、但也可支援的手機如三星S8、S9、Note8以上系列等；高通QC快充技術目前來到4+版本，QC 4+是先前QC 4.0的升級版，除了延續QC 4.0的充電5分鐘使用5小時、15分鐘充電50%、支援USB-PD標準等優點外，還增強雙重充電技術、智慧溫控系統及充電安全性，讓4+充電速度比QC 4.0更快15%，最大充電瓦數可達27W。

而USB-PD充電技術雖然在市占率上不是最大，但它可支援的裝置種類多，且蘋果的iPhone及iPad也支援這個充電技術，除了iPhone外，所有支援USB-PD的裝置都是透過USB Type-C連接埠充電，由於USB-PD是設計給包括手機、筆電、平板在內的許多裝置使用，所以最大充電瓦數可達100W（20V*5A），而由於高通在QC 4.0以上也納入了USB-PD標準，因此支援QC 4.0以上的機種理論上也可以支援USB-PD。 分享 facebook

高通的行動晶片競爭對手聯發科，則是推出了自主的PE+，目前最新的標準來到PE+ 4.0，這項技術號稱僅需20分鐘就能將手機的電池從零充飽到70%，充電5分鐘、手機能通話4小時，而PE+ 4.0也支援Direct Charge技術，可透過USB Type-C對電池進行直接充電。

至於中國的手機大廠OPPO、華為則是低壓快充技術的代表，其中OPPO採用技術為VOOC，華為的技術稱為SuperCharg，與前面3大陣營不同的地方在於與VOOC的電壓維持在一般的5V、SuperCharge則降到4.5V，但兩者都把充電電流提高到5A，得到25W、22.5W的充電瓦數，低壓快充技術最大的好處在降低手機充電時因為電壓轉換所導致的發熱問題，同時也可以加快充電速度，所以OPPO的VOOC強調30分鐘可充電75%，華為的SuperCharge則強調充電30分鐘可達58%，然因兩者採5A高電流的設定，所以使用的充電線材也必須較為講究。