銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

分享 facebook 【作者／陳威良】

每年從11月底至隔年3月底進入財報空窗期，台股往往會啟動作夢行情，以近10年為觀察，這段時間內無論是加權指數或櫃買指數，上漲機率都是百分之百，加權指數平均漲幅6.01%，而櫃買指數漲勢更凌厲，平均漲幅達9.97%，顯示這是操作中小型股的黃金時期，尤其低價銅板股盛行，成為大戶鎖定拉抬的重心。

衝刺補漲行情

多方條件比較選股

先來回顧一下今年銅板股的股價表現，目前盤面低於50元的低價股（不包含ETF、ETN、TDR）今年漲幅逾倍數的有31檔，其中，漲幅最大的是九暘（8040），上漲248%，而漲幅介於50%～100%的共有82檔，不過下跌的公司更多，跌幅介於10%～30%共有168檔，跌幅超過30%亦高達68檔。這些表現不盡如意的低價銅板股，很有機會趁此時奮力衝刺落後補漲行情。

不過，畢竟投資低價股是屬於高風險、高報酬的策略，如同蝴蝶一次產卵約200個，只有大約5%～10%極少數的毛毛蟲能破繭成蝶，低價股之所以股價低，都是過去經營績效相對欠佳，能否轉機成功則有賴各憑本事。

金管會已針對擺爛的雞蛋水餃股擬定下市機制，未來如有遭會計師出具經營能力存在重大不確定性的查核報告，或每股淨值低於3元，且遭打入全額交割或採分盤交易後逾3年仍未改善，將先停止交易，半年後仍未能恢復買賣者就要強制下市，新制將由2020年4月開始實施。所以除非能承受極高風險，否則即使投資低價股，建議也盡量不碰股價或每股淨值低於10元者。

考量風險與報酬的平衡，挑選低價銅板股可參考比較多方條件，不一定需要每個條件都吻合，因為有的低價飆股主打轉機題材、上漲氣勢強，主要以技術面為進出參考，而有的低價股本質佳、獲利穩，且有法人買盤加持。 分享 facebook

綜合以上，選股可留意下列方向：（1）今年前3季持續獲利或第3季由虧轉盈；（2）股價淨值比不要超過2.5倍；（3）法人有持股且如果近期加碼買進則更佳；（4）股價站在季線或年線之上的多頭格局。

10元以下》

群創、憶聲買盤夯

群創（3481）：今年以來因面板產業景氣陷入低谷，前3季仍無法擺脫虧損，不過根據研究，電視面板價格今年6月起逐月急跌後，部分中國面板廠陸續調降產能利用率，加上韓國兩大面板廠將LCD產能轉為OLED，減產效應下，舒緩了面板價格進一步下跌壓力，11月各尺寸電視面板價格終於全面止跌。

外資麥格理證券最新報告指出，群創帳上現金達530億元，資產負債表穩健，而且股價淨值比只有0.3倍，已是歷史低點，給與10.3元目標價。報告推出後外資進場大買，底部爆出40.5萬張歷史天量，反彈目標可先看年線。