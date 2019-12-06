台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

分享 facebook 【作者／林明謙】

有這種事？台股即將準備進入未來的黃金10年？為什麼台股有這樣子的本錢？這黃金10年的台股能走到多高？為了掌握接下來黃金10年，投資人此時應該好好找尋台股的長青樹，就能安穩的跟著台股一起成長、投資績效一起創高點！

6理由看好黃金10年

看好台股未來黃金10年的原因，筆者認為主要有6大理由：第一、不要忽略歐美股市及全球股市在最近5年都先後的創下新高點，而且是頻頻的創新高，尤其是美股4大指數在11月仍然繼續創下歷史新高，蘋果股價同樣也頻創新高、來至260美元之上，帶動台積電（2330）股價創新高點，投資人千萬不要忽略這個現象，因為當全球股市一直創新高點時，將會掀起比價效應，目前雖然亞洲股市的位置比較低，但真正的多頭市場一來時，就很可能開始補漲、甚至創歷史新高。

第二、全球股市一直頻創新高點，絕對不只是個別區域經濟好不好的問題，全世界有5大洲，不可能那麼剛好大家的經濟都很好，這很明顯的是全球資金行情、也就是全球的熱錢流竄。而為什麼會有這麼多的熱錢？這就得要回溯到10多年的金融海嘯，全球4大央行「美國聯準會、歐洲央行、日本央行、中國人行」等，從2008年以來已經擴表至少超過15兆美元，等於是「央行印鈔票來市場買資產」，買進資產主要是債券。 分享 facebook

這讓全球市場多了很多錢，瑞士信貸董事總經理陶冬形容這是全球央行歷史上最壯觀的一次流動性擴張，簡而言之，就是目前全球流來流去的熱錢實在是太多了，因此資產價格上升、通貨膨脹、原物料與股市上漲，都是央行大幅擴表下的產物。

第三、台股在2019年年初才剛大跌，一度跌至9319點，算是空頭市場修正後的第1年，通常第1年會需要時間來打底與整理，但是今年卻是開低走高的一年，而且看回不回、一直頻創高點，一度來至11668點，全年大漲了2300多點，是一個很強勁的初升段。在一個應該整理修正的一年中，居然還表現得這麼強勁，那麼真正的多頭、2020年的主升段來臨時，指數將可能達到更高，也就是說，「淡季已經很旺，那麼旺季將可能更旺！」

台股這次萬點很堅強

第四、今年全年幾乎都被一個重大利空給壓著打，那就是「中美貿易戰」，這讓筆者想起在2006年的「紅衫軍事件」，在這個政治利空下，台股指數一直被壓抑在6000多點，那是一段持續好幾個月的政治利空時期，整個台股也一直籠罩在悲觀的氣氛下，融資都開始自我認賠殺出。但是說也奇怪，後來到了年底，指數反而一直往上走高，直到整個事件淡化之後，還一路衝上7000點，最高一度來至2007年「2顆子彈」事件前的7135點。