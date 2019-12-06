選舉行情大預測 市場名師勾勒台股關鍵決策點

分享 facebook 【作者／戴興明】

距離明年元月11日總統大選只剩下30多天，今年下半年行情由8月6日的10180點，在外資一路拉抬之下，漲到11月6日高點11668點，足足漲了1588點，不過，正當市場期待指數在挑戰更高點數時，11月29日的一根129點黑K棒卻跌破了月均線，外資大幅賣超146億元，頓時也破壞了多頭漲升結構。

大家關心的是，總統大選之前，台股大盤指數還有機會再上漲（或大漲），展開選前行情嗎？還是要等到選舉之後，甚至春節假期之後？

從目前12月初到明年3月初，共約3個月，筆者初步估計約有8個「時間變數與關卡」，大盤來回震盪恐怕要到春節假期過後，才會有比較像樣的多頭漲勢，其中關鍵在1月下旬的瑞士達沃斯20國高峰論壇時，川普與習近平是否赴會？是否會在達沃斯論壇開會期間，簽署中美貿易初步協議？

若能簽署，則美國股市會有慶祝上漲行情，台股明年元月下旬正逢春節假期休市，若美中雙方有簽署，則台股有補漲行情；若川普與習近平兩人皆未參加，或有參加而沒有簽署，則要小心春節假期後，台股將出現補跌。

留意選前時間變數

現在先回頭看總統大選前的2個時間變數，一是在12月中旬左右，集團股包括台泥（1101）、亞泥（1102）、遠東新（1402）、長榮海（2603）、華新集團相關股，包括外資慣於拉抬支撐指數的台積電（2330）是否在12月中～下旬拉一波外資作帳用？

另一個變數是耶誕節，目前距離12月25日僅有12個、13個交易日，外資是否有可能在耶誕節休假之前，再大力買超台股，拉抬指數？這個可能性似乎不大，筆者推估，在年底之前，預估守住半年線11207點，以整數估計，守住11200點之上可能性較大。

新年元月開紅盤之後，距離總統大選投票日只有7個交易日，由於現任總統蔡英文在過去半年中的各種媒體50次民調當中，都領先對手韓國瑜達15%～20%的幅度，若無意外，連任機會很大。 分享 facebook

選舉投票之前，台股以在季線之上，震盪盤整為主，但是選後到春節封關日1月20日，又只有6個交易日，由於今年農曆春節封關長達9天。

因此，預估這次大選後可能有一小波由金融股上漲之慶祝行情。緊接著又會碰到春節9天長假前的賣壓，真正要擺脫前面時間變數的多頭上攻時刻，應該是會落在春節假期之後開紅盤，因為明年2月份開始，部分在今年獲利好的公司，可能就在2月之後，陸續開始公布今年獲利，市場開始預測EPS佳的公司，明年可能配股配息有多少？

而真正會帶動個股股價上漲，或是整個大盤上攻時刻，應是在3月份開始之後，績優公司配股配息較多的利多消息，刺激股價上漲，指數可望攻向11800點，超越11月6日高點，11668點，但是要攻向12682點，恐怕不會那麼快。