績效有夠威！ 62檔台股基金大賺3成

分享 facebook 【作者／呂漢威】

當台股即將挑戰歷史新高之際，除了積極選股操作之外，也可以採用借力使力的操作模式，找一個操作績效好的基金經理人，來幫自己做操作，這樣可以省去不少的力氣，其實許多投資公司或是法人也都會去找專業的投資經理人，來幫助公司管理資產部位，甚至直接透過購買基金的方式，讓基金公司與基金經理人來管理自己投資的部位。

找出超越大盤基金

根據觀察，在台股已快來到歷史高點附近的同時，有許多的國內基金績效表現不錯，投資人不妨觀察這些績效好的基金，看看能否利用這些基金來做投資。

既然要找出績效好的基金有哪些，就必須要有一個比較的基準值，在此就以大家耳熟能詳的元大台灣50（0050）來做比較基準。今年以來台灣50的漲幅約為25%，也就是說如果年初時買進，截至截稿日前，績效大約為25%，因屬於被動型基金，簡單來說，不同於有基金經理人操作的主動型基金，一般被動型基金的績效大多是與追蹤的指數或標的績效相差不遠，當然也會有例外的情況，如槓桿型ETF。

總結來說，能夠比台灣50的績效要好，也表示比大盤的績效要好，既然是透過主動選股模式當然希望是績效能夠超越被動型的基金與大盤，因此透過資料庫內的基金資料篩選，這裡篩選出了62檔，績效超過30%以上的基金給讀者參考。

從績效面來看，表格內的基金都已超過了台灣50與大盤，以績效排名前10名來看分別是，安聯台灣智慧、野村優質-S類型新臺幣計價、野村優質-累積類型新臺幣計價、野村高科技、統一台灣動力、安聯台灣科技、野村e科技、安聯台灣大壩-A類型-新臺幣、德銀遠東DWS台灣旗艦、日盛上選（A類型）。

從績效表來看，今年以來績效超過50%的基金有3檔，分別是安聯台灣智慧、野村優質-S類型新臺幣計價、野村優質-累積類型新臺幣計價，今年以來的績效表現為，59%、53%、52%。 分享 facebook

以台灣50與安聯台灣智慧的比較圖來看，兩者之間的績效評比相差超過1倍，但這並不表示台灣50或大盤今年的績效不好，因為光是台灣50的績效就約有25%，但是為什麼安聯台灣智慧基金的績效可以大幅超越台灣50與大盤呢？

主要就是因為主動選股與被動選股的差異，以台灣50來說，主要追蹤的就是加權指數，成分股為加權指數權重的前50名，因此績效會貼近加權指數的績效；但安聯台灣智慧基金就不同了，是屬於主動型的基金，主要是投資國內股票，操作目標就是希望能戰勝大盤與同類型ETF，簡單來說，績效要超過大盤愈多愈好，在選股與操作上就會比被動型的基金更加的主動與積極，一旦選股策略與操作邏輯都達到最佳化時，其績效就會比被動型基金和大盤好很多。以上述的3檔基金為例，如果投資人在年初時就買進，截至截稿日為止，其績效可以達到50%，可說非常驚人，這樣的績效並不會輸給投資人自己去買進單一個股的操作。