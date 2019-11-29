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看國民黨不分區立委名單 郭台銘：到底在傻什麼

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12非凡商業周刊

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【作者／蔡明翰】

台股每年雖因時空背景不同而有漲有跌，但若就整年的走勢觀察，台股在特定時間點表現將相對強勢，因此投資的腳步就應跟隨著台股固定的波動，當指數上揚機率相對高時拉高持股比重，當指數相對清淡時維持低持股策略。

3因素助攻指數表現

在指數方向正確下，即使未有選股策略的幫忙，僅以權值股或指數ETF操作仍能穩定獲利，若加上了解在每年指數強勢時主要由那些強勢族群所貢獻，除持股比重拉高外，加碼每年強勢的族群，在指數方向與選股雙重策略下，預期將有豐碩的獲利表現。

加權指數每年強勢的時間主要集結在年底與農曆年後，農曆年後強勢主要是年前因長假而業績轉淡，但年後電子族群將逐步加溫進入旺季，至於年底的強勢主要可區分為以下3個因素。

（1）年底的業績衝刺：公司營運每年都有應達成的目標，並且有無達成將影響隔年發放的獎金額度，因此年底一到，績效小幅低於目標的都會出盡全力想辦法達成，業績面就容易出現優於預期的聲音。（2）投資作帳：年底收盤時，集團股的股價也會影響到集團的淨值，因此遭到低估的集團股多有作帳行情可以期待。

（3）明年展望：這是最後一項也是最重要的，來自於基本面的年底作夢行情，每年年底時，公司都必須經由今年的表現預估明年的營運目標，也就是所謂的預算編列，之後再交由董事會確認，為對董事會有所交代，無論當年表現如何，對於隔年的預算編列多呈現樂觀，並且在預算出爐後，法人就會順勢拜訪以了解公司對明年的展望。

即使已知公司在年底時對展望容易偏向樂觀，但在指數風險不高下，法人仍會尋找展望優於預期與位階偏低的股票布局，因此指數將為全年上漲機率最高的時間，近10年12月上漲機率達到9成，建議可尋求歷年年底強勢股逢低布局。

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選股也要考量流動性

篩選歷年來12月股價表現強勢的個股仍須考量到流動性，雖盤勢多呈現正向，且個股也多表現強勢，但若平時成交量過低，國際間忽然出現黑天鵝將出現流動性風險，因此須排除成交量偏低個股。另外，近2年持續虧損的個股，營運未出現任何轉機前，即使跌深反彈，預期上漲空間仍相對有限，因此也應順勢排除， 篩選後有4檔股票近10年上漲機率100%，提供讀者參考。

南亞（1303）：目前營運維持低迷，近期法說公司對展望看法仍顯保守，主因今年以來其主要產品EG因中國持續擴產，供過於求導致報價持續處於低檔，原料價格維持高檔因此利差更是接近於歷史低點，但目前中國EG新增產能以煤化工製程為主，中國煤化工業者也因EG利差不佳而遞延新產能開出時間，因此2020年聚酯擴產漸緩，開工率可望逐漸提升，雖預期回升速度仍慢，但供需的谷底已過，明年初報價仍有望觸底反彈。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/11/29 No.1173】想了解更多，詳洽02-2766080

非凡商業周刊

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