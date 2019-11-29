醫療生技展加持 精準醫療 製藥 醫材搶眼

分享 facebook 【作者／賴建承】

台灣生技業的年度重頭戲─台灣醫療科技展將於12月5日～8日登場，由於以「醫院」為核心，將終端市場使用者帶進來，引爆電子業、生技業及健康產業的串聯合作，包括AI、智慧感測、雲端物聯、質子、重粒子放射治療、最新細胞療法及個人化精準醫療等均是此次亮點。

事實上，全球醫護支出每年成長約4.2%，2020年將達8.7兆美元，其中醫療科技更是呈現高度成長，估計2024年達到5950億美元，故台灣憑藉著醫療與科技實力，將帶領國內產業再度升級。且瑞士藥廠諾華（Novartis）宣布以97億美元收購膽固醇用藥商Medicines，激勵美NBI生技指數創新高，可望帶動國內生技股跟進。近期生技股開始吸引資金買盤介入，不論新藥、製藥、醫材、美容保健等均見法人身影，研判展覽題材加持下，有潛力且具業績者將不容小覷。

優先考慮有獲利者

在新藥與製藥股方面，太景*-KY（4157）受惠外資買盤，股價一度拉升，近期則呈現量縮整理，觀察月線支撐，同時留意外資籌碼是否鬆動。不過筆者認為新藥股因尚未有獲利，加上股價技術面普遍偏弱，建議先觀望，若要進行操作也是以搶反彈為主，反觀有獲利的製藥股可優先考慮布局。11月以來獲得法人青睞的製藥股包括中化（1701）、南光（1752）、美時（1795）、康友-KY（6452）等。其中老牌製藥廠中化，前3季EPS有1.06元，近期放量突破均線糾結，月線不破可逢低布局；針劑雙雄近期股價紛紛走揚，其中南光前3季EPS1.37元，全年EPS有挑戰2元之實力，展望明年，由於遺傳性血管性水腫孤兒藥將於年中取得藥證，搶食每年2億美元的市場，加上中國、日本、東協與台灣都有新品上市，2020年業績成長可期，近期股價沿著月線走揚，10月3日大量區高點41.85元不破，多頭可望延續。

康友-KY第3季稅後獲利1.73億元，年減31.3%，EPS2.32元，主要是為了提升輸液效益及品質，進行汰舊換新，因此產生一次性的資產減損，前3季稅後獲利6.64億元，年減4.18%，EPS8.92元，月線為股價多空關鍵。 分享 facebook

此外，特殊學名藥廠美時（1795），受惠銷往美國的戒癮含片與銷往歐洲的抗癌藥等加持，第3季稅後淨利約2億元、年增196%，EPS0.82元，累計前3季稅後淨利5.23億元，EPS2.17元，較去年同期增加18倍，股價於打出3個月大底後站上所有均線，月、季線也呈現黃金交叉，不過近日外資轉買為賣，月線能否守住將是股價多空關鍵。

流動性風險勿輕忽

生泰（1777）、神隆（1789）….等業績股也不忽視，只是部分成交量少，須留意流動性風險。神隆前3季EPS僅0.21元，不過因與國際藥品大廠百特醫療（Baxter）締結策略聯盟，未來神隆將走研發、百特負責銷售模式，且用於化療病人止吐輔助用藥的福沙匹坦針劑製劑，已在11月初正式在美國上市，可望替神隆營運增添新動能，上述消息激勵股價一度大漲，7月11日頸線27.2元不破，股價有機會再攻。