嚇不倒 上演大迴轉 2019的驚嚇成就2020的驚喜

分享 facebook 【作者／阮文非】

今年驚嚇未衝擊股市，就很可能成為明年的驚喜所在。最被外界關注的中美貿易戰，市場一直認為只要貿易戰被解決，明年經濟就有轉機。最近美國國會通過香港民主與人權法讓中國跳腳，令近期金融市場又漲又跌。

景氣循環股有機會

但華爾街近期愈來愈看好中美貿易談判結果，其中摩根大通就看好明年會上演如同2013年的「大迴轉」（Great Rotation），即今年態度謹慎的散戶在明年會把資金從債券基金轉向股票基金，讓股市繼續表現強勁。

高盛認為全球經濟放緩的最惡劣情況已經過去，尤其聯準會今年來降息3次對刺激景氣的正面效應可望在明年發揮出來而讓人驚喜，因此跟經濟成長關係相密切的景氣循環股和美國小型股是明年受惠最大族群。其中，景氣循環股在過去3個月來已帶領美股創新高，在美國經濟持續成長帶動下，相關族群可望繼續走高。

中國市場將現轉機

野村認為中國經濟在惡化當中，今年第3季經濟僅年增6%為1992年首季來最低，國際貨幣基金（IMF）甚至預期中國經濟明年連保6都有困境。

相反地，在美國經濟繼續強勁之下，即使明年川普未能連任，相信屆時美國對中國的立場也不會改變，在中美雙方的談判籌碼此消彼長之下，最終會讓中美達成貿易協定而化解貿易戰，野村認為在解決貿易戰後，明年中國市場會因此出現轉機，而吸引全球資金流入中國。

摩根士丹利更看好明年全球經濟復甦，理由是貿易戰逐步化解，和全球多國央行一起寬鬆貨幣政策，都有利全球經濟回復成長，但其認為美國經濟正處景氣循環尾聲，其明年經濟成長率將從今年的2.3%放緩至1.8%。

基本上，目前華爾街最看好明年美股的是瑞士信貨，其預估標準普爾500指數明年底目標為3425點；高盛和BMO均預期3400點；摩根士丹利和瑞銀則為3000點。 分享 facebook

今年來投資人心情一直焦慮不安，從中美貿易戰、英國脫歐歹戲拖棚、中東局勢緊張、全球經濟放緩又以歐洲至為明顯、石油供過於求引發景氣隱憂、美國企業獲利增長轉弱、香港反送中示威觸動中美兩國角力、晶片業景氣走下坡等，讓避險需求大增，金價曾升破每盎司1500美元大關，全球高達17兆美元公債淪為負殖利率境地。

在諸多利空罩頂下，美股4大指數乃至印度、巴西、瑞士、加拿大和紐西蘭等股市竟然創新高，包括台股與日股等更創多年來新高，但市場卻「無感」！

隨著年底將近，上文提到的諸多利空裡，除了晶片業呈復甦態勢外，其餘政經問題不但沒有解決，甚至還將持續延至明年，而事實上，明年又有美國總統大選這重大變數，照道理更不利股市，但偏偏華爾街不少投資機構卻仍然看好明年股市行情！