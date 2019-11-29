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籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股

2019-11-29 12:13非凡商業周刊

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【作者／陳威良】

目前外資持有台股市值衝破14.25兆元，占全體上市股票市值約達42%，由此可見外資對台股的巨大影響力。回顧本波台股在8月初落底後，大盤指數從10180點的低點開啟波段行情漲至11668點，足足大漲了1488點（或14.6%）。

外資雖然沒有布局在最低點，不過倒也相當快速的啟動回補策略，在8月份一舉賣超1213億元，隨後9月份轉為買超898億元，10月份更擴大買超1248億元，創下今年以來單月最大買超金額，而11月以來至25日為止，又繼續買超662億元。今年總共買超1990億元，如果對比去年賣超3549億元，後續仍有不小加碼空間。

外資大買台股

後續還有加碼空間

在外資大買期間，曾經一口氣連續22天買超，寫下最近10年外資波段買超金額最多及連買天數第2長的紀錄，對照指數的表現，也拉出亮眼的5.8%漲幅，可見外資的買賣動向與台股漲跌具有密不可分的關係。

至於外資大買台股的主要原因，可從幾個層面分別探討：首先，全球零利率、負利率情況普遍，債券偏低、甚至負數的收益率，讓資金重新配置，尋求穩健的高殖利率龍頭股，而台股平均殖利率逾4%，自然對國際資金形成強大磁吸力。

其次，中美貿易戰與日、韓貿易爭端，加上香港反送中衝擊經濟，台灣今年意外「撿到槍」，經濟成長率可望成為亞洲4小龍之首。根據IHS Markit最新預測，2019年台灣經濟成長率為2%、南韓為1.74%、香港0.7%，新加坡則為0.5%。有基本面做為後盾，外資持續加碼亦不足為奇。

另外，明年5G手機的爆發，將驅動台灣科技股獲利大幅成長與評價上修。回顧由3G升級到4G手機的換機潮，讓台灣科技股結束2011年獲利衰退38%的窘境，並迎來後面3年的連續高成長。法人預估今年科技股獲利衰退13%，但在明年5G手機滲透率快速提升下，科技股將回復獲利成長的好光景，並成為帶動台股的主流。

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但是如果回到近期盤面來看，外資在11月21日單日大賣98億元，彷彿對行情澆下一桶冷水，另外，台指期未平倉淨多單已面臨4萬口的保衛戰，假使台指期持續逆價差而外資多單口數也繼續減少，那麼台股短線修正壓力就會比較大；反之，若逆價差收斂且多單口數增加，最好能再回升到5萬口以上，行情再度轉強並進行另一波拉抬的機率就會提高。

散戶搭順風車

注意外資布局成本

看到外資奮力買超台股，當然散戶也想搭個順風車，因此筆者整理了在這波外資大買期間重金鎖碼的標的，請注意附表內的個股排行是依據買超「金額」而非「張數」，如此更可看出外資實際對哪些個股買超力道強勁，同時也提供了每一檔個股近期的外資布局成本，假使股價跌破外資成本而且外資未再進一步加碼，就得小心外資反手結帳停損，千萬不可往下攤平。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/11/29 No.1173】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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