債券績效最好報酬率逾27% 掌握眉角 價差 利息創造收益

分享 facebook 【作者／朱岳中】

過去在台灣問10個投資人，大概也很難找到1個對債券投資有興趣的投資人，但今年以來債券投資卻突然成了顯學。今年以來台灣新發行了72檔ETF，竟只有12檔不是債券型，全台灣合法銷售的債券型基金超過500檔，今年以來只有23檔負報酬；績效最好的，報酬率超過27%，甚至有18檔漲幅還超過同期間台股大盤的表現（註：截至11月15日，台灣加權指數上漲18.49%；見表1）。

今年債市投資火熱

在以往債市要有好表現，往往都是股市不好的時候，但今年股市表現算相當不錯，債市卻是一樣火熱，而且根據晨星基金統計的53種債券基金組別中，就只有「歐元多元化債券－短期」是負報酬（註：晨星是以美元報酬統計），其他52種組別都是正報酬，績效最好的卻是穩健型的「環球企業債」（也就投資等級公司），反而不是與股市表現正相關的高收益債或新興市場債，實在大出投資人意外。

全球金融市場不論是總市值還是成交量，債市規模都遠遠超過股市。我們以全球最大的美國金融市場來看，美股目前總市值大約34兆、35兆美元，美債規模則是已經達到43兆美元；美股今年以來日均成交量約在3300億美元不到，但是美債日均成交量卻是高達近9000億美元。

美股1天的交易時間僅6個半小時，但美債的交易時間卻是長達23小時，因此更能快速反應市場資訊，就算是只投資股市的投資人，也可以藉由觀察債市的變化來了解市場走向。而說到債券，以下關於債券的幾個基本知識是投資人必須要知道的。

（1）賺債券價差的投資人比賺利息的還多：許多投資人都以為投資債券是為了賺利息，其實並不正確。

事實上，大多數的債券投資人就跟股市投資人一樣，是為了賺價差，端看上述美債的交易量就知道，如果債券投資人想賺利息，那就會長期持有而少交易，就不可能像美國債市一樣成交量幾乎是股市的3倍，大概只有政府主權基金、退休基金及保險公司資金等才會較長期持有。 分享 facebook

（2）債券殖利率與債券價格呈反向關係：國際債市報價習慣都是以殖利率報價，而非直接以債券價格報價。由於債券殖利率與債券價格是呈反向關係，意謂殖利率愈低，債券價格愈高。

而所謂殖利率是指從開始持有到到期的平均年化報酬率，但這是一長期持有的概念，對於想短進短出賺價差的投資人而言，就不太會在意殖利率的高低，否則近年一堆國家公債都陷入負殖利率的問題，債市豈不就沒人交易了？

不用擔心套在高點

不過，負殖利率意謂債券價格漲到非常高了，價格風險自然也變高了，而且殖利率一旦變負的，勢必影響長期投資人進場的意願，這將會影響相關國家發債。

（3）債券會到期還本：這是股市所沒有的特性，因此債券投資人不用擔心被套在高點，反正最差狀況就是到期拿回票面本金（要注意，並非拿回當初投入的資金），最大損失就是當初投入資金與票面本金的差額，不過這是在債券沒有發生違約的前提下，一旦違約就會有進一步的損失。關於這一點衍生出另一個債券的特性，就是愈趨近到期日，債券價格會愈往票面價格收斂，這等同意謂債券價格很難一直漲或一直跌，這也是與股票截然不同的特性。