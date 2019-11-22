不追高為基本原則 波段逢高減碼 短操擇股低接

分享 facebook 【作者／常盛均】

今年台股可說是在一片懷疑聲中走出亮麗的行情，截至11月19日為止，今年以來加權股價指數共計上漲19%，雖與道瓊漲幅相當，低於NASDAQ的29%，費城半導體指數更高達49%，也低於德國的25%，但是卻完敗亞洲其他股市，包括日本15%、韓國4.5%、香港4%、上證17.5%、泰國2.7%、印度12%。在美中貿易戰開打初期，幾乎所有市場人士都看壞台灣將是最大受害者，言猶在耳，結果卻是跌破所有人的眼鏡。

話題性超過實質性

如今台股來到29年來的新高位置，距離1990年2月的歷史最高點12682點也近在咫尺，現階段又該如何面對，是因為指數來到29年新高，必須要居高思危，逢高減碼？或是指數放兩旁，個股擺中間，選股不選市？首先，要先了解本波的高點11668點與29年前的相同指數是完全不一樣的內容，參考就好，反倒是話題性超過實質。

只是衡量台股是不是在高檔，還是有客觀數據來衡量，包括本益比、股價淨值比及總市值／GDP比。本益比18.5倍為2010年以來次高（最高為18.8倍）；股價淨值比1.8倍則是2011年來次高（最高1.83倍）；總市值／GDP比為201%，創下2000年網路泡沫以來新高。綜合以上，台股實在不便宜，但這不代表是最高點，更不代表馬上就要下跌，只是短期上檔有限是合理判斷。現階段不追高為操作基本原則，波段操作者可向上逢高減碼，短線操作則還可擇股逢回低接，但須見好就收。

波段逢高減碼主要著眼於獲利了結的思惟，並非看壞後市要大跌。因進入歲末年終，法人在今年股票操作獲利下，剩下最後1個月，當然不可能還想全力衝刺，取而代之的，反而是持盈保泰，獲利落袋。所以，今年的贏家已無心戀棧，只剩下輸家或是覺得賺不夠多的人才會期待「急拉尾盤」，就像這次期指結算前一樣，最終仍是無功而返。既然是定位獲利了結，自然須有獲利的前提下，代表今年或是今年下半年以來股價大漲的個股都將成逢高減碼的對象。 分享 facebook

其實從10月中旬之後已經出現這些漲多股法人調節的現象，如散熱族群的雙鴻（3324）、奇鋐（3017；砷化鎵的宏捷科（8086）；CCL的聯茂（6213）、台光電（2383）；鏡頭的玉晶光（3046）；IC設計的世芯-KY（3661）、立積（4968）、神盾（6462）等，以上多為投信積極介入的標的。

漲多股須提防賣壓

接下來由於外資至今仍持續偏多，大量買超的個股依然表現強勢，其中若是具有漲多股也要提防12月之後外資的獲利了結賣壓，尤其台指期結算後，淨多單降至4.1萬口，顯示外資對12月操作將偏向保守。主因在於，歷史經驗外資在12月上旬後，即將進入耶誕假期，這是歐美系外資一年中最重要長假，都會採取觀望策略，一直到耶誕節前外資在台股的進出量明顯縮小許多。