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惠台26條有利可圖？ 聚焦資源回收 5G 生技

2019-11-22 10:34非凡商業周刊

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【作者／黃靖哲】

在11月初，眾所矚目的大陸四中全會結束了，媒體注意的是會後是否有對於香港、美中貿易、台灣等重要議題上，大陸政府有新的說法。但就會後相關發言來看，似乎大陸對於美中貿易問題或香港問題沒有特別的改變或政策，但對於台灣而言，國台辦意外的推出「惠台26條政策」，而且大陸各大官媒爭相報導，央視甚至還以「灣灣，回家吧」做為新聞標題，政策標示十分明顯。

惠台26條商機可期

其中，當然有大陸對於台灣難分難解的特殊政治關係，難以短期解讀，但就經濟而言，台灣在此次「惠台26條」中能否有相對性的商業利益？哪些企業可因此而受惠？這是我們這次討論的重點。

天上掉下好事情，當然有人會問，大陸為何要惠台？其實就各界意見而言，大陸陷在美中關稅大戰中，確實遇到了經濟的困難，台商與外資產業大幅出走，商業行為持續下滑，且過去資金、人才、零件、技術等各項不缺的繁榮景象，到現在工廠生產線，外商、台商資金，為了避開高額的美國關稅外移，零件供應有缺產業斷鏈等問題，已經使得大陸今年經濟蒙上陰影，此時，台商的資金與技術成為大陸另一個重要的替代性貨源。

在此一特殊的關鍵地位下，「惠台26條」的推出，台灣也不必一下子認定這是「惠中」政策，反而在當中是有許多「互惠」商機出現，對於台灣與大陸而言，當然都有相對的利益，不妨我們先行簡單解讀相關條文。

就「惠台26條」條文而言，約3分之1條文，是針對個人旅行證件等優惠與產業較無關聯，但是就其中3分之2部分重點而言，確實與台灣個別產業包括了5G建設、資源回收等具有相當程度的相關。

就台商立場而言，雖然有政策上的鼓勵，但也要符合市場需求，其中5G建設正夯，無論就大陸的13億人口市場，或是現在歐亞各國都開始進軍5G的通訊世代當中，台商都希望能夠掌握其中的商機。

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而在美國可說全力抵制大陸中興、華為的5G相關設備輸出，限制相關零件輸入的過程中，在「惠台26條」尚未提出之前，許多「去美化概念股」成為大陸零件替代廠商，其中包括本刊長期幫讀者追蹤的5G晶片聯發科（2454），去年11月低點以來股價大漲了118%，射頻元件的立積（4968）漲670%，或是區塊鏈的世芯-KY（3661）也大漲245%…，此種倍數爆發的強股，這才是去美化商機而已。

在美中貿易戰持續，如果再加上大陸的惠台商機，不但業績上會有相當的貢獻，股價更具有想像空間，因此就本次惠台政策而言，也不外乎對於「大陸市場」確實有需求，而台商確實有機會掌握商機的個股，可能就是下一波股市的黑馬潛力股，我們以相關條文而言，歸納幾個重要指標股，可先行觀察。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/11/22 No.1172】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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