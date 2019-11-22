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明年大危機VS.大轉機 20大風險！貧富差距最可怕

2019-11-22 10:34非凡商業周刊

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【作者／阮文非】

新的年度快要到來，但今年許多政經風險與危機─像是中美貿易戰和英國脫歐等到現在仍未解決，2020年更有美國總統大選的重大變數。這些重大事件早已被外界分析到爛，反而在這些吸睛問題背後的基本面因素卻鮮少被討論，也許這些基本面的變化，才是左右那些重大議題與事件的發展方向，明年擺在大家面前的是危機抑或是轉機，就得先了解那些重大事件背後的根本因素。

鮑威爾嘆中國經濟難懂

美國聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）最近在國會聽證時，大嘆要了解中國經濟目前到底發生什麼事實在是太難，即使如此，他強調全球經濟放緩的主因之一，就是受中國經濟去槓桿化的拖累。

舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利（Mary Daly）也認同鮑威爾的說法，認為無法理解做為全球第2大經濟體的中國經濟持續放緩的原因，甚至難以解構出這放緩情況，是否因為其已從過去2倍數高速成長的經濟轉變為成熟階段，進而轉化為穩定成長的地步。

鮑威爾指出一個觀察重點，就是中國目前面對其經濟放緩時所推出的振興措施力度，是2008年金融海嘯發生後最弱的，沒有推出大規模的振興措施，顯示中國的態度已變得更為謹慎和小心。這反映出中國經濟是在進行去槓桿化，相信這情況將會持續1年或2年，以停止其債務不斷擴大。他也認同北京大學光華管理學院金融學外籍教授佩提斯（Michael Pettis）的研究，即中國實際經濟情況較官方數字所顯示的經濟成長幅度更疲弱。

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中國經濟對鮑威爾來說真的那麼難懂嗎？從他引用專家研究和自己觀察，其實都顯示出他心中認定中國經濟成長放緩，根本就是少了政府各種政策上的振興措施而導致。在中美貿易戰仍未落幕的情況下，他在國會的聽證會上如此說法，根本是在述說中國經濟明顯出了狀況，似乎是從側面來表示中國經濟受貿易戰衝擊嚴重，中國政府能救經濟的政策子彈已經不多！

除了為國會在中美貿易戰上打強心針外，鮑威爾也可能藉此暗示聯準會不應該像川普要求的那樣─即美國經濟在沒有重大問題下仍要繼續降息和擴大寬鬆規模，否則當美國經濟真的出狀況時，就會像中國那樣，在經濟出狀況後就再也沒有政策子彈來挽救。以此看來，貿易戰對中國衝擊較美國來得大，對美國來說，明年的風險也許不是中國因素，而來自內部的川普因素！

德銀列出明年20大風險

雖然大家一直都認為口不擇言的川普是投資人要面對的不穩定因素，尤其明年美國總統大選在即，川普可能因為選情需求而有令人意外之舉。但德意志銀行最近列出明年的20大風險，而美國總統選舉這個大家關心的重要議題，在排名上並非前3位，因為還有比美國大選更嚴重的問題要面對。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/11/22 No.1172】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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