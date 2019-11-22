殖利率×本益比 回歸選股本質 找明年好股

分享 facebook 【作者／許博傑】

美股4大指數再創歷史新高！在中美貿易談判有望於12月中簽署下，激勵美股在11月中以後走勢頻創歷史新高，而台股在外資11月買超達736億元的加持下，指數在11月19日創下新的收盤高點11656點，今年來已大漲超過2300點以後，選股難度愈來愈高，尤其最近當權值股輪番向上攻堅時，卻見到許多漲多中小型股紛紛出現拉回走勢，許多投資人在問，除了漲多的權值股、中小型股、熱門的產業，還有沒有其他的選股方向？畢竟在外資熱錢回籠台股下，各類股都還有機會輪流表現，所以，本篇將以較為安全的選股角度來做切入，利用殖利率來探討未來的投資方向。

搭配成長性會更精準

說到殖利率選股，過去投資人的觀念總認為可能又是選到那些長期大牛，一年大概只有一次的獲利了結機會，不過這次筆者利用殖利率結合來年公司成長的角度來看，找出一些過去獲利穩定且不乏是次產業中的龍頭公司，來提供投資人做為參考。

所謂的殖利率，就是公司的股息配發÷股價所算出來的比率，假設一家公司目前股價100元，而將配發5元的現金股利，那麼此時的殖利率就有5／100=5%，代表投資人投入100元一年可以有5%的報酬率，這5%的報酬率相較現今的銀行才1%的定存利率，可以說足足高出了5倍，更別說如果選到了還有成長性的公司，更可以賺到部分的價差，所以如何用預估的配息搭配殖利率以及預估的獲利成長性，來估算一檔個股目前的殖利率高低，就是一門重要的課題。 分享 facebook

5大殖利率選股重點

本篇的殖利率選股共有5個重點，1）用前3季的獲利先估算出個股今年的EPS；2）用Q4公司展望去預估2020年獲利；3）找出個股最近5年的現金股利發放率最好有6成以上；4）利用今年預估的獲利來推測2020年發放股利的金額，然後再搭配過去5年的現金股利發放率推測出2020年可能配發的現金，最後就可算出目前一檔個股的殖利率大約為何；5）則是利用今年與2020年公司預估EPS來算出成長性，進而搭配目前殖利率，來判斷一檔個股是否是處在值得投資的狀況。

當然，除了上面這5點以外，投資人還可以根據公司所處的產業成長性，或是搭配技術分析來找出短線的進出點，如此一來，在經過策略性的篩選後，用這種殖利率選股法就可以相較過往總是選擇高殖利率的大牛股來的有效率，而最後還是要提醒投資人，並不是所謂高殖利率就是好股票，低殖利率就是不值得投資，殖利率是建立在股價的波動與獲利上，如果一家公司在獲利成長的期間配合股價持續走揚，那麼殖利率當然都處在低迷區間，相反的，如果一家公司前一年獲利滿滿，來年反而開始陷入衰退，那麼股價愈跌就會有殖利率愈高的迷思，這可以從去年的被動元件做為例子，所以當投資人在用殖利率選股時，還是要留意這樣的陷阱。