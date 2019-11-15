短中長操作策略 外資擁抱鴻海 這次會愛多久

分享 facebook 【作者／賴建承】

台股在10月8日站上萬一大關之際，人氣王鴻海（2317）卻依舊沒有獲得市場青睞，甚至連年線都沒有站穩，即使出現9月營收大幅月增47%也無動於中，直到10月17日才放量站上所有均線，開始啟動一波強攻行情。

而本次的上漲主要是來自於外資的買盤，多家外資也紛紛上修目標價，這些法人看多的理由及未來展望是什麼呢？是真外資還是假外資呢？且本波股價大漲至92.9元，後續還有空間嗎？短、中、長期的操作策略為何？

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外資自5月起開始一路調節鴻海，直到8月30日轉為大幅買超17048張後，籌碼面才獲得沉澱，雖然9月中旬至10月初仍有些許賣壓，不過趨勢上仍呈現增加持股狀態。根據統計國慶連假過後，外資則開始啟動瘋狂的買超，統計至11月11日則是買超了52萬8658張，推升股價漲至92.9元。

鴻海大吃蘋果新單

包括?豐、野村、瑞銀、摩根大通等外資紛紛調高鴻海評等及目標價，所持的理由為富智康轉盈和iPhone 11出貨比預期來得佳，加上明年初拉貨iPhone SE2可望使得業績呈現淡季不淡。此外，蘋果2020年將推出5G機種，啟動近年最大的iPhone換機循環，預估蘋果4新機有3支都由鴻海代工，將使得鴻海毛利率及營益率大幅提升，讓未來2年業績可望明顯攀升，同時對投資事業汰弱留強，宣示維持股利配發率，積極布局潛力新事業等也給與正面肯定，因此才大舉買超持股。除了瑞銀證券僅給「中立」評級外，?豐給與鴻海105元目標價；野村將目標價拉升到107元；摩根大通則是最高的110元。

許多投資人一定會懷疑大買鴻海的外資是真？是假？當然主力大戶也會利用外資帳戶進出，多少會有失真的可能。不過筆者認為不需要去猜測外資身分之真假，建議觀察主力進出及千張以上大戶持股之變化，倘若外資續買，主力與千張大戶持股卻反向減少的異常趨勢，則要提防有出貨跡象，屆時再順勢調節也不遲。 分享 facebook

外資本波的大買，除了前述未來展望外，最主要是業績步入旺季及基期偏低吸引買盤。鴻海上半年EPS2.66元，每股淨值有87.76元，而當時股價卻處於70元出頭許久，難怪會吸引法人目光。

而進入第3季末營運開始爆發，9月營收5877.9億元、10月營收5958.8億元，均創下歷年同月新高，也都較去年同期微幅成長，累計前10月營收4.19兆元，年成長約3%。受惠iPhone11熱賣，加上歐美耶誕與農曆新年前接力出貨，筆者預估旺季效應延續到11月可期，今年業績仍是Q3、Q4逐季成長。今年6月鴻海相隔多年後舉辦法說會，不過並未對未來提出具體展望，僅對轉型與中美貿易做大方向介紹，並於日前於新北市土城虎躍總部召開法說會，礙於截稿日前尚未知悉法說內容，故在此提醒讀者必須關注幾個方向。包括，第3季財報與第4季展望、2020年景氣看法、半導體產業布局架構、數位化與布局8K＋5G領域、美國投資進度、貿易戰對生產基地計畫，及iPhone新機銷售之看法等。