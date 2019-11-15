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12強／吳昇峰由勝轉敗 講到痛處幾乎落淚

富爸爸帶小金雞搶市 台積電集團強棒輩出

2019-11-15 10:35非凡商業周刊

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【作者／賴宗裕】

台積電（2330）股價近期來到300元，市值突破8兆元新台幣，擠入全球前20大市值企業，超越半導體巨擘英特爾，成為全球半導體指標企業，也帶動台股加權指數改寫29年半新高。

5G商機7奈米訂單滿載

台積電2018年以261種製程技術，為481家客戶生產1.4萬多種產品，可見台積電對我們日常生活的影響力無所不在，中美貿易戰開打1年多，台積電獲利不受影響，股價頻創新高，就是靠著不斷演進的製程奠定領先地位，全球5G（第5代行動通訊）的商轉，更讓台積電7奈米製程訂單滿載。

觀察台積電今年前3季財報表現，營收年增1.5%，毛利率44.3%，營益率33%，稅後每股純益8.84元，預估明年現金股息至少10元以上，採每季配息更是受到外資歡迎，法說會預估第4季營收達102億美元～103億美元，季增約8.5%～9.6%，中位數為9%，毛利率估48%～50%，營益率37%～39%，雙率均較第3季成長，受惠7奈米製程順利推進，第4季目標是：毛利率50%、營益率39%。第4季業績表現更好，讓外資紛紛提高台積電目標價，目前外資圈給台積電最高目標價，仍是花旗的364元，其次為高盛的355元，摩根大通、麥格理和美銀皆給與350元，各家外資目標價可參考表2。

台積電上調5G智慧型手機的滲透率展望，由個位數成長上修到15%左右，宣布全年資本支出由原先的100億美元～110億美元，大舉調高至140億美元～150億美元，將繼續保持晶圓製程領先地位。

台積不怕禁令外資喊進

在中美貿易戰中，當川普在5月16日宣布華為禁售令，台積電5月17日立即宣布將繼續出貨華為，理由是：「內部做過評估，國外的法律事務所也幫我們看過，結論是我們沒有超過25%。」台積電發言體系解釋，歸功於內部發展超過10年的出口管控系統，這套系統由當時任職台積電法務長的美籍律師建立，成立層級極高的出口管制委員會，由法務、晶圓廠營運、研發、行銷與業務、採購、人資等6大部門最高主管參與。

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台積電強效版7奈米製程今年第2季開始量產，強效版7奈米製程可將邏輯密度提高15%～20%，同時降低功耗，非常適用於輕薄短小電子產品，6奈米製程預計2020年第1季試產，6奈米製程可將邏輯密度再提高18%，兩者設計法則相容，可大幅縮短客戶產品上市時間，只要6奈米、5奈米先進製程依計畫推進，長線的國際基金持股就沒有賣出理由，短線操作則依消息面、技術面調整。

儘管傳聞美國軍方透過美企要求台積電赴美設廠，隨後又傳出美國政府要求台灣政府施壓台積電限制供貨華為，這些消息皆遭到台積電澄清，因台積電10多年前就已建置好出口管控系統，擁有的先進製程是南韓三星、美國英特爾難以競爭的，這些優勢應可安撫美國政府的心態。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/11/15 No.1171】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

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