AI應用琳琅滿目 抓準龍頭 投資契機同步浮現

分享 facebook 【作者／李冠嶔】

人工智慧（Artificial Intelligence）最早開始於1950年代，近年成為科技發展重心，從1996年IBM所研發的深藍（Deep Blue）超級電腦挑戰當時的西洋棋王卡斯帕羅夫（Kasparov），到Google收購Deep Mind，由臺灣師範大學資訊工程研究所黃士傑博士帶領的Alpha Go團隊一舉打敗韓國高手李世?、中國排名第一的柯潔後，透過人工智慧的機器學習、深度學習，輕鬆擊敗人類經過數千年的發展歷史，國際間開始對人工智慧的廣泛討論，尤其圍棋比西洋棋玩法複雜許多，被認為是最困難的遊戲之一。

每步棋能選擇的步法高達200種，棋局可能的變化比宇宙所有物質的原子總數10的80次方還多。職業棋手用直覺下棋，而機器學習的原理就是仿造人腦而建立的神經元數學模型，並利用一層層連結的結構來模擬人腦，造就一個具有學習與歸納能力的類神經架構。AlphaGo使用了蒙地卡羅樹蒐尋與2個深度神經網絡相結合的方法，其中一個是以估值網絡來評估大量的選點，而以走棋網絡來選擇落子。在這種設計下，電腦可以結合樹狀圖的長遠推斷，像人類的大腦一樣自發學習進行直覺訓練，以提高下棋實力。

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具體的應用包括自駕車、無人機、自動倉儲、工業機器人、醫學（IBM Watson的腫瘤診斷模塊，騰訊的肺癌診斷）等，造就不少新商機與企業轉型，成為熱門的投資風口。

格芯、台積電因AI和解

格芯（Global Foundries）與台積電（2330）在結束2個月互告侵權後，簽下了現有及未來10年將申請的半導體技術專利達成全球專利交互授權協議。事後台積電總裁魏哲家表示，客戶正大力發展5G與AI，訴訟對客戶造成莫大不便，為了不讓客戶受到太大困擾，才會決定與格芯撤銷雙方所有法律訴訟。格芯也在11月5 日和IC設計廠SiFive攜手，在台灣舉辦格芯技術大會（GTC）宣布，雙方正在合作研發將高頻寬記憶體（HBM2E）運用於格芯最近宣布的12LP＋FinFET解決方案，以擴展高性能DRAM。未來客戶將可在2020年上半年開始進行優化晶片設計，開發針對高性能計算和邊緣AI應用的差異化解決方案。 分享 facebook

鴻海（2317）先前請了人工智能教父李開復擔任獨立董事，也聘請有工業人工智慧之父的之稱李傑教授擔任工業富聯副董事長。鴻海新董座劉揚偉指出，鴻海早已看到未來科技轉變，從傳統代工業跨入到AI、智慧製造、精準醫療等領域，此外，鴻海集團旗下專攻工業電腦、工業互聯網的樺漢（6414），過去以POS、ATM系統起家，形成品牌、系統整合及代工3大事業區塊。

旗下在上海A股掛牌的工業富聯，應用AI在部分精密工具及通訊設備製造業務領域，完成關燈工廠樣板的改造，取得生產效率提升30%，庫存週期降低15%，生產線作業人員數量從318人下降至38人。