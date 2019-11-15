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ETF大贏家 年度版ETF大百科全收錄

2019-11-15 10:35非凡商業周刊

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【作者／許博傑】

截至今年11月止，掛牌在台股中的ETF已來到220檔之多，若以時間來看，ETF這項商品自元大台灣50（0050）掛牌迄今也有15個年頭，經歷這15年的發展以後，目前台股中的ETF商品已相對多樣化，除類似元大台灣50這種與加權指數連結的ETF外，包括櫃買指數、電子、金融、傳產甚至是大型藍籌股、高股息等ETF比比皆是。

此外，跟國際股相關的ETF除一開始發行較多的陸股ETF外，目前也有包括美國、日本、香港、印度等地區可連結，更甚至全球性的避險商品如美元、日圓、黃金、美債等。然而，在這一系列的ETF裡面，投資人該用什麼樣的心態、投資方法來操作，相信這也是投資新手或老手最想知道的課題，筆者將以3大單元「存股型ETF」、「套利、避險輔助型ETF」、「產業、特殊型ETF」切入，讓讀者了解如何將目前台股ETF的投資價值最大化，並搭配股票操作來賺取長期投資的大財富。

布局避險空單

先了解個股位階所在

在現今指數漲多回檔的環境下，只要投資人認為指數高點已過但手上個股未來趨勢持續看好，就可以針對手上的持股部位金額做一定比率的避險空單，這所謂的避險空單，就是可以找與台股指數相關的指數型ETF來買進反向或是放空1倍甚至2倍的ETF。

在布局避險空單之前，投資人也要先了解自己的個股位階所在，甚至專業一點的投資人還可以計算持有股票的β值來決定做空的比率，如果是一般的投資人，在不了解什麼是β值的狀況下，會建議就目前持股部位的2～3成金額來做避險，假設手上握有1000萬元的股票，那麼最多就是布局300萬元上下的指數空單即可。

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以標的來看，目前台股的避險型ETF反向的有元大台灣50反1（00632R）、國泰臺灣加權反1（00664R）、富邦臺灣加權反1（00676R）、群益臺灣加權反1（00686R）、兆豐藍籌30反一（00691R）、第一金工業30反1（00729R）等。

如果以流動性來看，當然還是元大台灣50反1為首選，其次才是國泰、富邦、群益的反向ETF，不過這當中要留意的是，由於反向ETF的特性是在指數單向大跌時相對報酬率較高，而盤整時反而表現較預期差，加上部位會每月隨著期貨結算換倉，無形之中的成本會升高，所以投資人在使用時務必不可抱長，當指數有機會開始止穩打底時，就必須要逢低補空獲利了結。

看空美股指數

富邦VIX非最好選擇

去年以來，由於中美貿易戰持續升高，造成全球股市常常出現暴漲暴跌現象，有時台股在受到美股大跌的波及下，往往也會引發外資賣壓，因此，如何運用國際股市相關的ETF避險也是一門學問，尤其每每國際股市動盪之際，也都有所謂的空頭主流與未來可能領先強彈的主流市場，這些國際股市的避險型ETF除可幫投資人適度對台股的部位進行對沖避險外，也能幫助投資人抓住國際市場的空頭主流來進行獲利，目前市場上國際股市的避險型ETF眾多，包括指數型、商品、貨幣ETF等。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/11/15 No.1171】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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