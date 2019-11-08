零股怎麼買？怎麼賣？ 一次搞懂交易攻略

分享 facebook 【作者／陳威良】

台股站在萬點之上的時間愈來愈長，對於資深投資人來說，或許還是難免心驚驚，期待中又夾雜著害怕，三不五時會想起過往萬點崩盤的經歷。不過對於投資新手而言，薪水偏低的痛苦逼著他們想努力增加第2份收入，投資台股有可能成為累積財富的捷徑，所以年輕族群對於選股操作倒是躍躍欲試。

採盤後集合競價撮合

金管會去年曾經公布一份統計資料，數據顯示台灣20至40歲的青壯年投資台股，明顯從零股、權證、ETF下手，年輕世代投資這些標的之占比大約達3成至5成。其中，若以零股交易人數來看，21歲至30歲占8.03%，31至40歲占19.5%，合計占27.5%，倘若再加上20歲以下投入零股交易的人數，大致上年輕人買零股的占比，已達3成之多。零股的交易門檻低，特別吸引小資族與投資新鮮人嘗試。

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究竟什麼是「零股」呢？在台灣一般買賣股票的單位都是「1張」，而1張股票就等於1000股，通常大家在盤中下單一次可能買進5張、10張，其實就是買了5000股、10000股，而假如買賣股票的數量少於1000股，從1股到999股，都稱之為零股。

在有些國家的股票交易，原本就都是以「股」為單位，例如買賣美股的蘋果（Apple）、迪士尼（Disney）或任一檔個股，可自行決定每次下單的股數多少。但台股市場目前盤中還是只能以「張數」進行買賣，至於零股的交易有些規則必須進一步弄懂。

首先，零股可以透過網路、語音或打電話給營業員下單，但交易時段限於13:40～14:30，並統一於14:30以集合競價撮合成交。因為零股的交易量相對較少，非熱門股甚至可能買賣數量掛蛋，所以不一定能順利在下單當日就成交，而委託單只有當日有效，假如當日未順利成交，那麼隔天無論要買或賣都必須記得再重新下單。金管會已暫定2020年中後將開放零股於盤中交易，屆時零股的買賣流通性必定會大幅提升。

提高成交機率有眉角

再者，零股的買賣手續費一樣是0.1425%，再視各家券商給與的折扣優惠，賣出時的證交稅也一樣是千分之3，但要特別提醒的是，因為零股交易金額較小，所以券商會有規定最低手續費，通常都是一次最低手續費20元。換句話說，如果當天成交金額只有1000元，還是要付最低手續費20元，而非依照費率計算的1.425元，這樣等於付了2%的手續費，讓交易成本貴了10幾倍。 分享 facebook

所以，若要避免這種平白無故的手續費損失，建議一次買賣總金額最好達28500元以上。這是依照券商給與手續費5折的情況，如果成交28500元，手續費率折扣後是0.1425%除以2，相乘後得知手續費相當於20元，成交金額高過於此才不會吃虧。

接下來我們要來談如何掛價與下單，來增加零股的成交機率。所有掛單的零股，都是在14:30一次撮合完成，撮合的原則是「價格優先」，也就是買進時價高者得，賣出時價低者先，同樣價位則由電腦隨機決定優先順序。一般情況下，多數人習慣以當天收盤價來掛單買賣，所以如果想要提高成交機率，必須要運用點小技巧來「插隊」。