電池產業需求升 搶食電動車商機 台廠錢景俏

分享 facebook 【作者／許博傑】

電池主要由3個元件組成，分別是電池芯、機殼與電源控制板，電池元件上游主要為電池材料廠商，包括電極、電解液、隔離膜、罐體等，而中游為電池芯，下游為電池模組廠。

目前我們所熟知的電池種類包括了鉛酸電池、鎳氫電池、磷酸鋰鐵電池、鎳鈷錳酸鋰電池、錳酸鋰電池、鈷酸鋰電池、燃料電池等。

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鉛酸電池發展最早

鉛酸電池是過去發展最早、生產最為成熟，且已經達到量產階段的產品，優點在於製作成本低、瞬間放電強與使用溫度範圍廣，不過由於能量密度、體積、重量以及循環壽命表現不佳，所以，鉛酸電池大多用在汽機車與工業設備的蓄電系統。

鎳氫電池待機時間比傳統被淘汰的鎘鎳電池長、放電迴圈次數多，放電深度與使用壽命佳，但因為有記憶效應的缺點，加上充電速度緩慢，能量密度以及高溫特性皆較鋰電池差，所以無法做到輕薄，因此過去用在3C產品後已漸漸被鋰電池取代，但因其較廉價，多應用於電動腳踏車、油電混合車等動力使用。

鋰電池是以鋰金屬做為陽極活性材料的電池，由於鋰金屬電池擁有超低還原電位、低密度與高能量等特性，只要搭配上適當的陰極便可構成具有高重量能量比、高放電電壓、放電電壓平穩、自放電率小、儲存壽命長、工作溫度範圍廣（-20～50?C）及低溫性能佳的電池。

目前鋰電池可以分為鋰金屬電池和鋰離子電池，最早「鋰電池」指的是內含鋰金屬的一次性電池，但由於此種電池鋰金屬的能量密度極高，後來改進為鋰離子二次性電池，在電量放盡時為鋰離子，而滿電量時結合為金屬鋰，由於鋰離子電池因不含有金屬態的鋰並且可以充電，可以大大地滿足消費性產品充電重複使用的需求，所以，廣泛的應用在各種電子3C產品上，例如手機、數位相機、筆記型電腦、平板…等等。 分享 facebook

鋰電池需求量擴張

近年隨著全球電動車銷量成長快速，讓市場對於鋰電池的需求量也不斷地擴張，尤其是電動車快速發展的趨勢，長期讓鋰電池需求仍處於供不應求的狀態。

以電池組成來看，上游電池芯的主要材料包括電極（正極、負極）、隔離膜、電解液及罐體等4部分，這些材料約占全部製造成本6成以上，其中又以電極（占比約25%）、隔離膜（占比約20%）與電解液（占比約15%）為主要成本，目前全球電池上游原料主要以日本廠商壟斷為主，包括日亞化、日立化成、三菱化學以及日本電工等。

目前市面上的鋰電池種類很多，主要在於正極材料使用的不同而分類，如果是以錳酸鋰（LiMn2O4）為主要材料的就是錳酸鋰電池，若是以磷酸鐵鋰（LiFePO4）為主要材料的就是磷酸鋰鐵電池，大致可以此類推。