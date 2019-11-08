大戶回來了！ 33檔潛力股 搭主力順風車

分享 facebook 【作者／賴建承】

受惠中美貿易談判利多，英國脫歐延長至明年1月31日，加上Fed於10月再度降息1碼，同時美國就業及製造業數據好轉，激勵歐美股市走揚，美股更是頻頻創下歷史高。

大戶已明顯回升

而台股近期也來到11600點之上，續創29年來新高，雖然我們仍要有戒心，並且居高思危，不過在多頭格局未改變前，仍可尋找低基期且具籌碼優勢之績優股做布局。

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大戶在度過第1季因美中貿易戰等因素影響而大減後已明顯回升，故近期具有大戶青睞之焦點也是可留意方向。所謂大戶是指1季可交易達5億元以上，而這些大戶買卡位之標的就值得市場關注，因此可藉由「千張大戶」持股比率之增減找出買賣標的，因為，要買到1000張股票的人財力通常非常雄厚，絕不會跟錢開玩笑，故千張大戶持股比率攀升之公司，股價上漲機會愈高。

不過，千張大戶持股比率＜40%，籌碼過於分散，主力很難炒作股價；千張大戶持股比率＞80%，則因為籌碼過度集中，將造成流動性風險，在市場不熱絡下，主力無法賣掉手中持股。所以，筆者找出千張大戶的持股比率落在40%～70%之間，且過去1個月千張大戶持股比率增加超過1%，同時截至11月1日近20個交易日主力呈現買超等條件，搜尋出33檔具潛力指標股供讀者參考。

義隆將淡季不淡

其中，聯發科上半年EPS6.28元，第3季營收672.24億元，季增9.2%，毛利率42.1%，寫下16季以來新高，稅後獲利69.02億元，季增6.1%，EPS4.38元。公司看好未來5G展望，明年整體5G智慧手機將超過1.4億支，第1顆5G SoC單晶片於第4季量產，第2顆5G SoC單晶片在明年第2季量產，顯示面對競爭對手毫不遜色，並預估明年5G及ASIC產品營收將會占比1成左右。由於財報亮眼，外資紛紛調高目標價，最高甚至達530元，激勵股價創波段高，短線不追高，頸線391元具支撐。

義隆第3季毛利率47.4%，單季獲利6.86億元，季增58.1%，創下歷史新高，EPS2.35元。展望第4季，受惠於指向鍵及指紋辨識IC需求強勁，可望淡季不淡，股價也在法人與大戶加持下緩步攀高，但由於股性溫吞，操作不追高並以月線為多空關鍵。 分享 facebook

昂寶-KY股性偏冷，月線不破可逢低承接。高速傳輸介面廠譜瑞-KY，第3季獲利6.58億元，EPS8.86元，累計前3季獲利18.02億元，年增41.1%，EPS23.58元，由於應用在PCIe Gen4規格的Retimer晶片可望在第4季開始小量生產，且第2代產品將可望在明年開始量產，研判業績成長可期，近期外資默默布局，在高價股中本益比也偏低，可沿季線操作。