新價值股誕生 專家嚴選！19檔安枕而臥股
【作者／林明謙】
當全球股市頻創新高，蘋果、微軟、台積電（2330）也同樣頻創新高，這些重要的權值股一直帶領股市創下高點，似乎意味著「價值投資」才是長期投資的王道，投資股票不一定要買中小型股才會賺大錢，有時候找到好的「價值股」，學華爾街的高手與股神巴菲特，長期給它滾雪球滾下去，所賺到的錢不一定會輸給中小型股，有時候還會賺得更多！那麼，我們就以長期持有心態，學學股神與華爾街高手，看看以下的數據，你也可以成為抱得住的高手！
股市定存術》
價值投資讓你睡好覺
通常，一般投資人如果有1000萬元的資金，最多也僅會投入約300萬元投資，假設去買中小型股，1年能夠賺到20%並且全身而退，這已經很了不起了，因此差不多是賺到60萬元，而這需要常常看盤，而且也多半會心驚膽跳；但是對於價值型投資人來說，會投入800萬元～1000萬元的資金來持有好標的，這就是將錢放在「股市定存」的概念。
巴菲特可是將超過90%以上的資產放在股市「定存」的人，假設1年投資報酬率是10%，那麼1年來看約能賺到80萬元～100萬元，而且把這價值投資股當做是「定存」來持有，試想，一個將錢放在銀行定存的投資人，絕對不會每天到戶頭裡去看定存增加了多少，而是1個月或是幾個月才去看1次，所以，每天看股價波動並不是價值股的投資方式，真正的價值投資是可以讓你在大多數時間好好睡覺的。
價值股的投資時間相當長，一般來說都是5年、10年、甚至是20年到一輩子，就像巴菲特所說的，好公司就該持有一輩子。但有時候遇到股價真的大漲、漲到脫離基本面時，也可以考慮獲利了結一下。
所以，筆者建議在大週期上、每3～4年可以考慮部分獲利了結1次，因為通常每隔3～4年容易遇到全球股市的高點，股神巴菲特也會在股價過高時出脫一部分持股，並持有現金一段很長的時間，等待股市拉回後再來撿便宜，因為每3～4年的全球股市也容易有機會出現低點。
如果不想要傷神去決定買賣點，基本上也可以一直長期持有，筆者統計過，若長期持有ETF元大台灣50（0050）的話，長期來看每年投資報酬率都會有8%上下，再怎麼樣都比銀行定存好！
篩選標準》
6大條件精挑8檔個股
既然價值股投資是長時間的，那麼在個股篩選條件上，首先可以看過去20年表現，即20年來含權息的投資「總報酬率達200%以上」，也就是說，1元投資下去變成3元，這代表平均每年的報酬率是5.65%，這樣子複利投資下去才會有意思。同時，有些股票可能沒有滿20年的歷史資料，但至少也要有15年以上的上市、櫃歷史長度，且目前市值要在1000億元以上、至少是中大型股，才足以讓人安心的長期抱著進行價值投資。
【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/11/8 No.1170】想了解更多，詳洽02-27660800
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