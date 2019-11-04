迎接新汽車飆速時代 電動車 概念股樂透
【作者／賴宗裕】
先進國家為了推動零排碳政策，正逐步禁止燃油車，繼中國近幾年大力推動電動車（EV）後，歐洲國家起而效尤，歐盟最新排放目標是2020年95%車輛的二氧化碳排放量，必須由目前的平均每公里120.5克減至95克，每超標1克將被罰款95歐元，預估到了2021年，所有歐洲新車均符合碳排放要求，投資熱錢也已經注意到歐洲法規的這項巨大變化，電動車（新能源）的市場正不斷擴大，環境規條也愈來愈清晰。
電動車已是未來取代燃油車的必然趨勢，日本汽車製造商豐田（Toyota）近年仍主打油電混合動力車，但是在日本東京車展2019（Tokyo Motor Show 2019）上，旗下的品牌LEXUS推出一款全新全電概念電動車LF-30，彷彿宣布正式進軍電動車市場。
汽車零組件利多助攻
同樣也是日本汽車製造商的本田（Honda）近期宣布，自2022年起，銷售歐洲的所有車款將全部更換成油電混合車、電動車等電動化車款，比原定目標提早3年。
自2017年以來，全球汽車出貨量有所放緩，2019年下半年中國和美國的汽車需求持續疲軟，由於明年歐盟新的排碳政策與中國可能推出補助政策刺激下，預估2020年全球電動車銷售量將谷底反彈復甦。根據研究機構預測（如圖1），今年全球電動車出貨量約1230千輛，明年預估為3484千輛，年成長率為183%。
各大汽車系統中，先進駕駛輔助系統（ADAS）是車廠積極發展的智慧車輛技術，主要目的是為了將來可以達到無人駕駛智慧車境界，ADAS的主要功能並不是控制汽車，而是為駕駛人提供車輛與車外環境變化等相關資訊進行分析，且預先警告可能發生的危險狀況，讓駕駛人提早採取因應措施，避免交通意外發生。
根據研究機構預估，全球ADAS市場規模將從2018年的390億美元增加到2026年的1890億美元，期間複合年增長率為22%，歐盟、美國、中國等國家對ADAS法規也都已經擬妥實施時程（如表1）。
EV和ADAS為明顯的趨勢性發展方向，台灣汽車電子零組件廠商已經處於有利位置，原因如下：
（1）電動車：台灣廠商在特斯拉供應鏈（如表2）建立了良好品質紀錄；（2）ADAS：台灣擁有較完整的汽車零組件與技術上下游；（3）台灣擁有先進半導體技術廠商：預估台灣汽車零組件廠商2020年業績必定有大成長機會（如表3），股價基期又位居低檔區，值得投資人關注。
談到電動車供應鏈，投資人一定先想到電池，可惜電池廠都在大陸A股，其中以電池廠寧德時代、設備廠先導智能最值得注意。
從台股近期汽車零件股走勢來看，以供應特斯拉LED車燈的聯嘉（6288）股價表現最為亮麗，聯嘉為40多家汽車製造商提供零組件，主要市場在美國（82%），中國（9%）和台灣（7%），在台灣、中國東莞、中國深圳和美國密西根州均設有生產基地，這次股價大漲主要原因是接獲特斯拉車燈訂單，預計將擴廠1倍。
【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/11/1 No.1169】想了解更多，詳洽02-27660800
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