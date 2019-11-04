迎接新汽車飆速時代 電動車 概念股樂透

分享 facebook 【作者／賴宗裕】

先進國家為了推動零排碳政策，正逐步禁止燃油車，繼中國近幾年大力推動電動車（EV）後，歐洲國家起而效尤，歐盟最新排放目標是2020年95%車輛的二氧化碳排放量，必須由目前的平均每公里120.5克減至95克，每超標1克將被罰款95歐元，預估到了2021年，所有歐洲新車均符合碳排放要求，投資熱錢也已經注意到歐洲法規的這項巨大變化，電動車（新能源）的市場正不斷擴大，環境規條也愈來愈清晰。

電動車已是未來取代燃油車的必然趨勢，日本汽車製造商豐田（Toyota）近年仍主打油電混合動力車，但是在日本東京車展2019（Tokyo Motor Show 2019）上，旗下的品牌LEXUS推出一款全新全電概念電動車LF-30，彷彿宣布正式進軍電動車市場。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

汽車零組件利多助攻

同樣也是日本汽車製造商的本田（Honda）近期宣布，自2022年起，銷售歐洲的所有車款將全部更換成油電混合車、電動車等電動化車款，比原定目標提早3年。

自2017年以來，全球汽車出貨量有所放緩，2019年下半年中國和美國的汽車需求持續疲軟，由於明年歐盟新的排碳政策與中國可能推出補助政策刺激下，預估2020年全球電動車銷售量將谷底反彈復甦。根據研究機構預測（如圖1），今年全球電動車出貨量約1230千輛，明年預估為3484千輛，年成長率為183%。

各大汽車系統中，先進駕駛輔助系統（ADAS）是車廠積極發展的智慧車輛技術，主要目的是為了將來可以達到無人駕駛智慧車境界，ADAS的主要功能並不是控制汽車，而是為駕駛人提供車輛與車外環境變化等相關資訊進行分析，且預先警告可能發生的危險狀況，讓駕駛人提早採取因應措施，避免交通意外發生。 分享 facebook

根據研究機構預估，全球ADAS市場規模將從2018年的390億美元增加到2026年的1890億美元，期間複合年增長率為22%，歐盟、美國、中國等國家對ADAS法規也都已經擬妥實施時程（如表1）。

EV和ADAS為明顯的趨勢性發展方向，台灣汽車電子零組件廠商已經處於有利位置，原因如下：

（1）電動車：台灣廠商在特斯拉供應鏈（如表2）建立了良好品質紀錄；（2）ADAS：台灣擁有較完整的汽車零組件與技術上下游；（3）台灣擁有先進半導體技術廠商：預估台灣汽車零組件廠商2020年業績必定有大成長機會（如表3），股價基期又位居低檔區，值得投資人關注。

談到電動車供應鏈，投資人一定先想到電池，可惜電池廠都在大陸A股，其中以電池廠寧德時代、設備廠先導智能最值得注意。

從台股近期汽車零件股走勢來看，以供應特斯拉LED車燈的聯嘉（6288）股價表現最為亮麗，聯嘉為40多家汽車製造商提供零組件，主要市場在美國（82%），中國（9%）和台灣（7%），在台灣、中國東莞、中國深圳和美國密西根州均設有生產基地，這次股價大漲主要原因是接獲特斯拉車燈訂單，預計將擴廠1倍。