台股看回不回 軋空股 外資壓寶股接棒衝

分享 facebook 【作者／陳威良】

近期台股大盤指數改寫29年以來新高，下一個目標將直指歷史最高的12682點，由這波台幣持續升值來看，資金行情熱度仍未減退，央行公布外資在9月份淨匯入29.86億美元，這金額相當接近在集中市場買超的898億元，顯然匯入的資金大部分均流入股市。若拉長自8月30日開始統計，至10月25日為止，外資在台股已累計買超2023億元，投入台股毫不手軟，這波台股亮眼的行情，毫無疑問是由外資擔任總舵手，然而內資尤其是散戶的參與情況如何呢？

日前報載9月份證券劃撥存款餘額達2兆337億元，創下歷史新高，這數據通常被視為衡量散戶是否積極投入股市的指標。簡單來說，假使散戶看好台股並且有意願投資台股，可能解約定存並將資金匯入證券交割帳戶，以備隨時成交後扣款，所以當上個月證券劃撥存款餘額創下新高，多數媒體對此解讀為「散戶銀彈充沛」的利多，但是否真是如此？

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證券劃撥餘額創新高

如果證券劃撥餘額在短期內衝高，當然可視為散戶進場前的預備動作，畢竟總是有可能先匯款、再下單，但因為證券劃撥餘額是今年以來持續增加，對照大盤指數也是一路上漲，更合理的解讀反而是散戶心驚驚，持續逢高減碼，偏偏在賣出股票後發覺行情看回不回，無奈也沒有信心敢再度買進，導致此時「內心看好，但資金卻逃跑」的矛盾。

去年封關大盤指數收在9727點，目前已大幅上漲1620點、漲幅16.7%，而融資餘額去年底是1264億元，目前為1407億元，僅增加11.3%，顯示融資籌碼仍是非常安定，甚至跟去年融資最高達1924億元相比，融資至少再增加5百億元以上都無須過早擔憂籌碼凌亂的問題。

反觀目前融券餘額高達82.6萬張，創下6年多以來新高，雖然其中大約有39.6萬張融券是集中在富邦VIX（00677U），即使扣除後，融券仍是超過40萬張以上的高水位，的確反映出對目前行情外資熱、散戶冷，而這通常也是一波到頂的資金行情特色。 分享 facebook

多頭行情飆股這樣挑

因此，高券資比的軋空股也容易成為多頭行情的飆股。只不過當投資朋友在篩選高券資比的個股時，要先留意幾個關鍵：首先是確認公司是否將辦理現金增資、或者發行可轉債，如果有，那麼融券增加只是為了套利鎖單的兩手策略，與軋空無直接關係。再來則是檢查融資、融券的絕對張數是多或少，例如達欣工（2535）券資比雖然高達71%，但融券只有709張，也無法形成軋空力道。真的要形成軋空行情，除了券資比高，一定要搭配背後有法人或主力買超，股價才會易漲難跌，如果再加上均線呈現多頭排列，那麼震盪時逢低可伺機承接。

目前盤面強勢軋空的個股宏捷科（8086），券資比62%，外資、投信本月份買多於賣，公告7～8月EPS為0.6元，推估第3季EPS上看1元，展望明年在5G手機帶動PA倍數成長下，EPS可望站上4元，不過本益比接近30倍，股價並不便宜，顯然走的就是標準軋空行情。