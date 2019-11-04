集團好股站出來！ 輕鬆搶賺年底作帳行情

分享 facebook 【作者／賴建承】

今年在中美貿易戰、英國脫歐、中東局勢、降息風潮等多空因素中即將安然度過，雖然未來國際情勢依舊詭譎多變，不過近期在資金行情簇擁下，10月多頭行情再起，由於寬鬆論調短期並未有明顯改變跡象，研判在外資偏多下，內資將持續歸隊，除了大戶、中實戶與投信卡位小型股外，集團股的年底作帳行情似乎已悄悄啟動。

台積電搶眼集團沾光

本文將針對主要的集團股作剖析，同時針對集團中目前股價被委屈且還有上攻實力之個股作介紹，期望能替讀者提早掌握年底之作帳行情。

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台積電（2330）第3季營收2930.45億元，季增21.6%、年增12.6%，毛利率47.6%、營益率36.8%，稅後純益1010.7億元，季增51.4%、年增13.5%，EPS 3.9元，創單季新高，累計前3季稅後純益2292.29億元，EPS 8.84元。展望第4季，營收估3121.2億元～3151.8億元，續創新高，毛利率估48%～50%、營益率估37%～39%，同時把今年資本支出提高到140億美元～150億美元，調升幅度高達27.27%～40%。

此外，台積電和格芯專利爭議達成和解，雙方同意撤銷對彼此所有訴訟以及涵蓋客戶的官司，並同意交叉授權現有和未來10年申報的專利，這對台積電的營運有正面助益。

台積電5奈米製程已進入風險試產階段，良率達50%，成為另一大優勢，使得大客戶紛紛卡位產能，由於近年先進製程領先業界，將有助於台積電持續成長，研判在台積電股價攀高之際，集團創意（3443）、精材（3374）與世界（5347）將雨露均霑。

精材受到3D感測零組件封裝需求轉強，9月稅後獲利1.08億元，較去年同期大幅成長1.12倍，累計8、9月的稅後獲利有2.69億元。由於蘋果iPhone 11銷售狀況優於預期，第4季營運可維持高檔，使得法人追捧，股價呈現大漲，5日線可做為多空分水嶺。 分享 facebook

至於創意受到客戶需求降溫影響，今年表現並不理想，上半年EPS僅1.91元，第3季營收24.25億元，也與第2季相當。不過展望明年，在5G、AI與HPC趨勢逐步擴大下，加上今年遞延到明年的業務，業績可望重拾成長動能，因此吸引法人10月轉買超，操作可以月線為多空關鍵。

同屬晶圓代工的世界，上半年ESP1.75元，近期外資轉賣為買，股價也突破所有均線糾結，年線不破多頭可期。

聯電集團搶短逢低買

台積電集團搶眼的表現，這對聯電集團也會有激勵作用，首先在聯電（2303）方面，雖然技術遠落後台積電，不過上半年EPS有0.25元，每股淨值仍有17.22元，P/B比僅0.8倍，加上外資近日積極布局，頸線14元不破將有補漲空間可期。