晶片股到底行不行 2020年將現否極泰來契機
【作者／阮文非】
最近晶片股表現兩極，德儀財報不佳而導致股價重挫同時，有專家認為現在應該趁高出脫超微、應用材料、美光等多檔晶片股，不要再留戀。但其後英特爾財報表現強勁，又立即讓人看好晶片業景氣已開始復甦，只不過並非整個產業都沾光，其他晶片業者還要等待時機。
英特爾預告產業復甦
一個產業前景的好與壞，市場上總有不同聲音，晶片業也不例外。先就大盤來說，聯準會未來9個月將每個月買進600億美元短債，為市場挹注5400億美元，加上歐洲央行11月開始每月將購買200億歐元的債券。另外，中、美貿易談判在中國明顯讓步之下，達成協定的可能性不斷增加，英國硬脫歐機率已經不大，只差何時趕快脫歐而已。
目前看來整個市場環境有利多頭繼續走，標準普爾500指數一再創新高並不讓人意外。但值得注意的是，費城半導體指數也在創新高，今年以來，標普500指數累計上漲逾12%，費半指數卻上漲逾30%。從2016年以來，費半指數表現一直強於標普500指數許多，即使是去年底的美股急殺，也沒有改變這個趨勢。
MarketWatch專欄作家杜恩（Philip van Doorn）認為晶片股適合長期投資；根據半導體產業協會（SIA）資料，晶片是美國第3大出口項目，在中、美貿易可望達成協定而有助美國增加對中國出口之下，明年美國晶片業景氣可望回復成長。
儘管晶片業趨勢仍值得期待，但無可否認的是，目前產業內仍是表現不一。在此情況下，當英特爾10月24日公布第3季財報優於預期，一掃上半年營運低潮的陰霾，加上調高全年財測，緩和了投資人對半導體市場需求萎縮的憂慮，其股價在25日即飆漲逾7%，並激勵晶片股走勢。
其中，包括雲端與通訊需求的數據中心業務對英特爾極為重要，不但該業務第3季營收年增4%，遠優於市場預估的年跌8.5%，且占當季總營收比率將近50%而成為其核心業務。即使數據中心等晶片市場競爭壓力愈來愈大，但直到明年仍然有成長空間。
英特爾執行長史文（Bob Swan）形容今年第3季財報表現是公司歷來最好的一季。他看好晶片需求有一些實質回升跡象，雖然這波需求帶動的景氣循環將延續多久仍然有一些變數存在，但終端需求似乎會繼續相對強勁。
兩大廠競賽台廠受惠
英特爾與超微一直在中央處理器（CPU）市場上各不相讓，隨著個人電腦與伺服器的CPU需求增加，而英特爾又傳出CPU缺貨之下，超微已明顯受惠。市調機構Toms Hardware指出，超微今年上半年個人電腦CPU市占率，已從3年前的約1成，大幅提高至約18%，花旗已看好超微相關市占率可來到20%；超微伺服器CPU市占率在第2季來到3.4%，較去年同期增加2個百分點。
【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/11/1 No.1169】想了解更多，詳洽02-27660800
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