15檔多頭攻堅股 名家戰隊出擊 高檔不怕買貴

分享 facebook 【作者／阮蕙慈】

台股今年可謂「關關難過關關過」，從年初的9319點低點開始，一路漲到5月3日的11097點，收復了去年10月起跌點；但川普在5月5日宣布對大陸增加關稅及制裁華為的中美貿易戰開打後，台股又隨著貿易戰利空下跌，之後隨著5月底美國給華為寬限期、6月香港反送中遊行、G20川習會和解、7月Fed降息等事件，在一路多空拉鋸下，台股反攻到10994點的今年次高。

台股資金行情

小碎步推高到１月份

進入8月又碰到Fed降息的利多出盡及川普對中國課3000億美元關稅，一開月就被川普打了一巴掌，加上美國殖利率倒掛及香港反送中爭議擴大，8月份的台股又是呈現跳水狀態，但大盤在年線附近止穩後，政府也速撥150億元的勞退代操入市，成功守住萬點大關。9月開始在Apple推出新iPhone帶動國內蘋概股業績、投信作帳及中美貿易戰出現轉圜的情況下，激勵台股一路衝高到10月底的11380點30年新高。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

目前看來，短線除10月底是否降息及英國脫歐可能有短暫影響外，今年全球市場最大的黑天鵝－中美關稅戰有機會達成初步協議，市場整體系統風險相對降低，投資氣氛轉趨樂觀，這可從近期美國重量級個股公布財報後利空不跌、利多大漲看出市場的氛圍。 分享 facebook

選股不選市

最後2個月大膽進場

加上5月中美貿易戰開打之後，全球避險性資金90%集中到債市，負利率債券規模從不到10兆美元迅速上升至17兆美元，近期貿易戰趨緩，負利率債券的規模快速下降到13兆美元，跑出來的錢流入風險性資產，造就全球主要股市陸續創新高，而台股又獨有去美化的轉單效應及年初總統大選，預期台股仍將走一波資金行情，農曆年前即使大漲後可能有拉回，但預期拉回後會以小碎步方式慢慢推高到1月份。

因此，建議在今年最後2個月大膽選擇題材佳且明年大成長的個股操作，以選股不選市的方式操作可能會有較大的獲利空間。技術面來看，目前所有均線已完成多頭排列，中期而言可望走出8個月以上的行情，加上週KD也進入高檔鈍化，週成交量也在溫和放大中，預期農曆年前指數將沿月線前進，且形成上升軌道，一波波續創新高。

農曆年前持續看好8月底就提出的AMD概念股及後5G應用族群，另外，台積電（2330）先進製程進度超前，資本支出擴大的相關產業及隱藏版的5G類股也是未來看好的方向。