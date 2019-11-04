15檔多頭攻堅股 名家戰隊出擊 高檔不怕買貴
【作者／阮蕙慈】
台股今年可謂「關關難過關關過」，從年初的9319點低點開始，一路漲到5月3日的11097點，收復了去年10月起跌點；但川普在5月5日宣布對大陸增加關稅及制裁華為的中美貿易戰開打後，台股又隨著貿易戰利空下跌，之後隨著5月底美國給華為寬限期、6月香港反送中遊行、G20川習會和解、7月Fed降息等事件，在一路多空拉鋸下，台股反攻到10994點的今年次高。
台股資金行情
小碎步推高到１月份
進入8月又碰到Fed降息的利多出盡及川普對中國課3000億美元關稅，一開月就被川普打了一巴掌，加上美國殖利率倒掛及香港反送中爭議擴大，8月份的台股又是呈現跳水狀態，但大盤在年線附近止穩後，政府也速撥150億元的勞退代操入市，成功守住萬點大關。9月開始在Apple推出新iPhone帶動國內蘋概股業績、投信作帳及中美貿易戰出現轉圜的情況下，激勵台股一路衝高到10月底的11380點30年新高。
目前看來，短線除10月底是否降息及英國脫歐可能有短暫影響外，今年全球市場最大的黑天鵝－中美關稅戰有機會達成初步協議，市場整體系統風險相對降低，投資氣氛轉趨樂觀，這可從近期美國重量級個股公布財報後利空不跌、利多大漲看出市場的氛圍。
選股不選市
最後2個月大膽進場
加上5月中美貿易戰開打之後，全球避險性資金90%集中到債市，負利率債券規模從不到10兆美元迅速上升至17兆美元，近期貿易戰趨緩，負利率債券的規模快速下降到13兆美元，跑出來的錢流入風險性資產，造就全球主要股市陸續創新高，而台股又獨有去美化的轉單效應及年初總統大選，預期台股仍將走一波資金行情，農曆年前即使大漲後可能有拉回，但預期拉回後會以小碎步方式慢慢推高到1月份。
因此，建議在今年最後2個月大膽選擇題材佳且明年大成長的個股操作，以選股不選市的方式操作可能會有較大的獲利空間。技術面來看，目前所有均線已完成多頭排列，中期而言可望走出8個月以上的行情，加上週KD也進入高檔鈍化，週成交量也在溫和放大中，預期農曆年前指數將沿月線前進，且形成上升軌道，一波波續創新高。
農曆年前持續看好8月底就提出的AMD概念股及後5G應用族群，另外，台積電（2330）先進製程進度超前，資本支出擴大的相關產業及隱藏版的5G類股也是未來看好的方向。
【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/11/1 No.1169】想了解更多，詳洽02-27660800
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