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4K 8K大商機 高畫質元年 生態鏈股起飛

2019-10-25 11:21非凡商業周刊

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【作者／胡毓棠】

展望明年7月東京奧運，日本政府將全面推動4K、8K高畫質賽事轉播，勢必掀起新一波的設備升級浪潮；台灣政府同樣也是積極推動高畫質產業，其中《前瞻基礎建設特別條例》中的「數位建設」，就是要加速打造4K、8K產業鏈體系，明（2020）年可視為高畫質產業元年，相關供應鏈將迎來龐大商機。

各國力推高畫質產業

依據中國電子商會近日發布的《2019年1～6月中國彩電消費及下半年趨勢預測報告》顯示，上半年中國大陸彩色電視消費2200萬台，其中4K超高畫質電視消費占比達到70%，預計年底消費占比超過80%，4K電視將進入全面普及階段；依據大陸工信部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總台聯合發布的「超高清影音產業發展行動計畫（2019年～2022年）」，將按照「4K先行、兼顧8K」的總體技術路線，目標是：到2020年4K電視終端銷量占電視總銷量的比率超過40%，到了2022年北京冬奧將實現8K直播。預計今年中國超高清視頻產業總產值將高達1.3兆元人民幣，到了2022年更一舉提高突破3兆元人民幣水準。

日本電子情報技術產業協會（JEITA）10月19日公布統計數據指出，2019年6月份日本國內薄型電視出貨量（含4K電視、OLED電視）較去年同月成長10.5%、至46.2萬台，連續25個月揚升創歷史次高；關鍵在於日本東京奧運即將在2020年舉行，日本政府全面推動4K、8K轉播，將帶動高畫質產業的全面升級，在更高階的8K電視銷量部分，研判將有顯著性成長。所以近期研調機構IHS Markit宣布，上修2019年8K液晶電視出貨量的預估值，從先前第1季預估的34.7萬台，上修12.9%、至38.7萬台，明年則是上看至200萬台。

台灣的政策更是積極推動高畫質產業，在《前瞻基礎建設特別條例》中，「數位建設」即為「前瞻基礎建設計畫」中的8大建設之一，此計畫將藉由公廣集團建立超高畫質電視製作中心並開放分享，降低4K製作進入門檻，並同時由公視進行超高畫質自委製多元類型超高畫質節目與文化部進行補助本國業者之行動方案，來促進超高畫質內容產製。

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同時研擬進行8K相關技術的上下游整合，展開實驗性質傳輸測試，拍攝素材檔案經後製與非線性剪輯系統處理後，匯出一完整的8K節目，尋求可能的播送管道。目前台灣已經陸續有幾家電視台導入4K技術轉播，而鴻海集團結合夏普、TBC、媒體棧，打造全球領先、台灣第一的「4K＋8K攝影棚t.Studio」，加速打造4K、8K生態鏈，宣示台灣媒體產業跨入8K超高畫質節目製播。

硬體設備將全面升級

高畫質產業從影片拍攝的設備就要進行一波全面升級，接下來高畫質訊號源的傳遞、接受端的機上盒設備、電視都要升級支援4K、8K播放，視訊的編碼、解碼都要有對應的技術支援，像是支援4K機上盒產品要有對應的HDMI傳輸線，網路4K影音媒體也要對應到支援的顯示器，這樣才能真正享受到高畫質影音服務，因此，研判後續將會有一波設備升級潮，相關受惠供應鏈值得多加留意。以下針對主要概念股進一步分析。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/10/25 No.1168】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

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