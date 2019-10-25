就用ETF賺透透！ 搶短 套利 存股技巧大公開

分享 facebook 【作者／許博傑】

台股再見「萬一」！加權指數光輝10月創下今年新高、來到11271點，也越過了去年的高點11270點，來到29年半的新高價位，在指數強勢的背後，主要還是得力於台幣升值，近期台幣來到30.5元兌1美元的位置，創下1年半以來新高，也難怪台股有勇冠亞股的表現。

然而，當指數來到此處，面對國際股市的諸多不確定性，加上明年1月的總統大選，未來必然會面臨大幅度的震盪走勢，在股票之外還有什麼工具可以讓投資人搶短、避險、套利、甚至存股？相信是這個階段最重要的議題。

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ETF這項商品自元大台灣50（0050）掛牌迄今已經有15個年頭，在經歷這15年的發展之後，目前台股的ETF商品已相對多樣化，除了與加權指數連結的ETF外，包括櫃買、電子、金融、傳產指數，甚至是大型藍籌股、高股息等ETF比比皆是。

此外，國際股相關的ETF除了一開始發行的陸股ETF外，目前也有美國、日本、香港、印度等市場可連結，甚至全球性的避險商品如美元、日圓、黃金、美債等，也可供操作。

ETF能避險、也能套利

所以如果台灣投資人能善用與國際接軌的ETF來避險或連動，其實不管是國際股市大跌或大漲，都能提高勝率，只是，要如何充分發揮這些ETF的特性，就需要讀者下足工夫了。以下，筆者就針對近期盤面變化，提供ETF的活用方法，讓投資人做為未來操作的參考，以期提高勝率並將報酬率極大化。 分享 facebook

個股搭配台股指數型ETF搶短、避險》相信在台股漲到「萬一」以後，投資人會思考到底該如何進場？但又擔心買到最高點，要如何解套？其實近期台股的大漲，已開始見到人氣回籠跡象。從交易所公布的集中市場自然人人數變化可發現，季成交值1億元以下的自然人來到223萬6370人，創下2011年第3季以來的次高，也較去年第2季、第3季約多出5萬～6萬人，顯示台股在7月以後的熱度升溫，不過若從大戶變化來看，季成交值5億元以上的大戶，較去年少了400人，季成交值1億元～5億元的中實戶少了約3000人，代表目前大戶還在觀望，不過大戶人數連續2季上升，有逐步加溫跡象。

用指數型ETF上下其手

回到台股來看，在各路人馬陸續回籠下，研判指數還是有高點，不過也因為漲多、加上散戶進場，所以下一次的高點拉回，勢必會出現較多的套牢籌碼，短線上如果來不及抱主流股進場的讀者，手上個股漲勢落後大盤，為避免賺指數、賠價差的狀況出現，就必須考慮布局元大台灣50，假設讀者有100萬元，在看多台股下，短期至少要先進場2成～3成資金，之後以外資及指數的支撐壓力來做加、減碼元大台灣50的動作，如果進場以後指數走勢不如預期，那麼短線就要先觀望，一旦趨勢是由美股反轉向下帶動，那麼就可再以2成的資金部位買進國泰美國道瓊反1（00669R）、富邦NASDAQ反1（00671R）、甚至富邦VIX（00677U）等看空美股的ETF來避險。