無線藍牙耳機人氣旺 概念股沾光 前景喜孜孜

分享 facebook 【作者／張臣翰】

無線藍牙耳機（True Wireless Stereo）簡稱TWS，這項技術可實現藍牙左右聲道的無線分離使用，應用到藍牙耳機產品上，能夠讓用戶徹底擺脫線材的束縛，使用更加靈活和自由。不需要有線連接，左右2個耳機通過藍牙組成立體聲系統，聽歌、通話、佩戴都得到了提升。

免提通話盡在掌握

TWS耳機外部完全摒棄線材連接方式，且主機能夠單獨工作，免提通話盡在掌握。TWS耳機主要產品結構有MCU、傳感器、電池管理系統、鋰電池、揚聲器、麥克風及藍牙晶片，由於沒有傳統的耳機線，因此並沒有連接其他電子設備的3.5mm接頭，需要進行充電。一般的TWS耳機均會配備1個耳機收納盒，其收納盒兼具收納和充電功能，當耳機不使用時，放置於收納盒內即可進行充電。

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在2016年藍牙技術聯盟在倫敦正式發布了最新的藍牙5.0技術標準，在傳輸速度上將為4.2LE的2倍以上，有效傳輸距離也將是4.2LE的4倍，且在2017年開始全面支持Mesh網路，以低功耗的藍牙網路上實現多對多的連接，隨著藍牙技術升級，多元化的TWS耳機方案也陸續提升，也支持低功耗、低延時、降噪等功能，也提高音質，產品體驗也有效地提升，未來產品更朝著微型設計、語音識別、降噪、無線連接優化、續航時間延長、UI改進、防水防塵、小型化之目標邁進。

另外，在各家旗艦手機陸續取消3.5mm接口，智慧型手機無孔化已成主流趨勢，也大大地助長TWS耳機的需求，目前市面上愈來愈多的主流手機，包括iPhone及Android手機都將耳機孔及USB-C／Lightning充電孔合二為一。

根據GFK統計，在過去的2017年中，TWS耳機行業保持了大於60%的增長率，假設TWS耳機滲透率為50%，平均價格為300元人民幣，則市場容量將可能到達千億元規模。2018年全球TWS耳機出貨量將達到6500萬組，2019年則是1億組，2020年則預計將有1.5億組，其中60%為具有品牌附加值的高端耳機。

同時，真無線立體聲耳機也在不斷替代傳統的有線耳機市場，整個行業仍有數千億元的成長空間，市場前景頗為樂觀。根據Gartner預測，在2022年耳戴式裝置將取而代之成為出貨量最高的穿戴式裝置類別，出貨量高達1.58億組，2019年出貨量0.46億組，YoY成長39%。

蘋果快速搶占市場

而在產品方面，在2016年Apple AirPods推出後快速搶占耳機市場市占率，推出後市占率26%勝過Beats及Bose。Futuresource2018年預估AirPods於無線耳機市場市占率高達8成。因此在後市方面，未來市場仍會關注於AirPods新產品推出時程以及新功能。 分享 facebook

華通（2313）為台灣PCB軟硬板廠商，目前受惠於高階手機主板設計面積／疊構升級、複雜度升級的趨勢，此將更消耗高階手機主板廠產能，加上5G手機世代即將來臨，5G手機在電源管理控制更重要，強化AI功能等附加功能增加之下，手機主板設計只會更形複雜；由於2019年～2020年高階手機主板新產能增加有限，預期2020年高階手機主板旺季產能將非常吃緊，有利產品價格持穩，在良率穩定度高的前提下，上述業者營運與獲利將更為正向。軟硬結合板方面，主要應用於電池、鏡頭及TWS耳機，受惠於TWS耳機需求暢旺，後市可期。