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蘋果＋股神的啟示 價值股2020投資新王道

2019-10-25 11:21非凡商業周刊

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【作者／阮文非】

蘋果最近股價創新高，股神之前壓重注在蘋果的投資顯然是重大成功之舉，這是否在告訴我們明年的投資方向，即：價值型投資將是王道？已經有跡象顯示不少投資人正進行價值型投資來因應明年不測的風雲。

大家都擔心美國經濟很可能在明年衰退，美國個人理財網站Bankrate.com最近在9月底所做的最新調查發現，有69%的美國人已經在為衰退做財務上的準備，也就是節衣縮食，這對以消費帶動經濟成長的美國來說並非好事，對全球經濟也絕不是好消息。尤其美國年底消費旺季將至，這樣減少消費意願，肯定會影響到明年景氣。不少專家擔心美國乃至全球經濟在明年若真的衰退，極可能是因為大家恐懼衰退而不敢花錢和企業不敢投資，結果讓衰退「自我實現」。

蘋果創新高的股神啟示

雖然大家始終擔心全球經濟陷入衰退的可能性愈來愈大，但為何全球股市走勢只見大波動、卻沒有大跌勢？股市走勢常被視為能預先反映未來半年經濟前景的指標，但為何美國經濟數據愈來愈差，令大家愈來愈擔心其明年經濟表現之下，美股竟然還在創新高？

也許答案十分簡單，即各國央行拚命寬鬆來向市場挹注龐大資金，讓目前股市走的是資金行情，就算全球、尤其美國的經濟真陷入衰退，在市場充斥大量資金下也很難出現股災。聯準會已在半個月前宣布未來9個月內，將每個月買進600億美元短債，這等於是要幫市場挹注5400億美元！這樣子不是擺明在「逼」人投資嗎？

既然市場資金行情繼續走，投資人當然會四處尋找機會，蘋果被看中其實並不意外。它是全球市值最大上市公司，又持有2000多億美元現金及擁有穩定的市占率，體質那麼強，就算經濟衰退，買它的股票也不用怕血本無歸。在此情況下，蘋果股價在10月21日收240.51美元創新高，今年來漲幅將近50%，對巴菲特的粉絲來說，這是股神另一個投資成功的故事。

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根據巴神8月中向美國證管會（SEC）報備第2季持股情況的最新資料顯示，其投資旗艦柏克夏海瑟威持有約2億4960萬股的蘋果股票，相當於擁有蘋果5.5%股權，以蘋果創新高股價計算，價值約600億美元，占柏克夏投資組合比率高達26.8%，為最大單一持股。其實那已經是柏克夏3個多月前的持股狀況，6月之後柏克夏是否有加碼抑或減碼蘋果股票，要到11月中才能分曉。

有人認為蘋果根本是從成長型變成價值型標的，才會被股神愛上。雖然蘋果股價已不像成長型股票那樣隨便就能出現數倍漲幅的飆升走勢，但論漲勢肯定打敗大部分上市公司。目前蘋果市值約1.07兆美元，手上持有2106億美元，過去10多年來一直被視為帶動3C產品的軟硬體革新領袖。這完全符合巴菲特要有極深護城河的要求。股神3年前開始買蘋果，根本是在告訴大家，蘋果早已是具成長股大漲特性的價值型股票！即使是價值型投資，以蘋果2016年首季期間股價最低不到100美元來計算，3年來累計漲幅將近2.5倍！

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/10/25 No.1168】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
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