抓準時機 金融商品一手抓 台幣升值豐收股

分享 facebook 【作者／林明謙】

台幣近期強勢得不像話，強得令人跌破眼鏡，一度升破30元大關，這有多方面的因素，加上外資大幅匯入買台股，讓台股重新站上11000點，造成台灣股匯雙漲，在國際股市之中形成強勁的自我強化趨勢，吸引想要股市、匯市兩頭賺的外資資金大幅流入。

30.5為馬其諾防線

8月底的台幣兌美元差不多在31.4元左右，在9月底差不多升到31元大關附近，而進入10月之後，美元指數加速下跌，原本在99左右，在眾多國際因素干擾下，半個月的時間內大跌近2%，目前跌至97附近，這促使台幣繼續再往下跌一波，目前約來至30.5元的重要支撐，算算這2個月台幣升值接近1元，幅度將約2.7%，看看其他國家的貨幣在同一個時間內，歐元升值了1.1%、英鎊則是大漲6.4%，這是造成美元弱勢的主因之一；而亞洲國家貨幣中，人民幣則是升值了1.1%、韓元升值3.3%，而日圓則是反向貶值了1.9%，我們看得出來最近2個月以來，外資的資金加速往美國以外的國家流去，難怪全球股市也相當的強勢。

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而目前對於台幣來說，30.5元將會成為30元大關重要的馬其諾防線，若是央行在這個關頭放手的話，那麼在市場的預期心理之下，30元的整數關卡將會岌岌可危。

國際7大重要因素

這一波新台幣升值的原因其實有很多，首先來看國際因素：第1、中美貿易戰又進入了休兵期，對於以出口為導向的亞洲國家來說有利，至少其餘出口到美國的貨物暫時不用再擔心被課高關稅；第2、雖然貿易戰休兵，但是已被課徵高關稅的企業，還是只能默默的將生產基地逐漸從中國撤出，這其中出現一部分的轉單效應也讓新台幣升值；第3、這些從中國轉出的企業，有很大一部分是台商，而台商資金回流打算在台深耕投資，這股資金也是很大的動力，按經濟部統計來看，台商目前回流的資金已超過6000億元了，這是一個中長期資金流入的指標。

第4、近期美國9月ISM非製造業指數降至52.6，創3年新低，顯示經濟仍然有疲弱的現象，而華爾街最擔心的是美國再度陷入衰退，進一步造成美元弱勢。 分享 facebook

美國經濟出現疲弱

第5、英國與歐盟達成新的脫歐協議，這也導致英鎊被推升，而使得美元走弱；第6、市場預期Fed將於10月再度降息1碼，機率一度高達9成，在此高度的預期之下，美元持續走弱至97附近；第7、Fed已於10月15日決議擴表，開始每月購買約600億美元短債，時間將持續到2020年的第2季，對市場釋出貨幣，讓資金更加寬鬆，也是美元走軟的一大因素。

國內5大重要關鍵

再來看國內因素，第1、台灣央行在9月底表示目前經濟現況並沒有太大改變，沒有降息之打算，讓台幣對弱勢的美元升值；第2、由於台灣央行擔心被美國給列入匯率操縱名單，因此央行需要放手讓台幣升值一部分，一升值之後，大家都知道將影響台灣的出口競爭力，對美元的出超幅度減少，這是美國希望看到的結果。