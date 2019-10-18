轉單去美化燒至明年 IC設計 砷化鎵族群 過暖冬

分享 facebook 【作者／蔡明翰】

美中貿易戰自去年4月起已延燒超過一年，期間川普持續拉高關稅，但中國也非省油的燈，高關稅之下中國商品銷售至美國下滑，可藉由內銷與外銷至其他國家補足，因此中國政府對美國拉高規稅仍相應不理。川普只好由中國大型企業下手，今年5月美國正式宣布對華為的禁制令。

然而美國並非管制華為商品進入美國，反而是將華為列入出口管制實體清單，限制美國企業銷售零組件給與華為，因高階通訊技術的相關技術仍掌握在美企手中，此舉確實重創華為營運面，導致今年第2季華為概念股一度重挫，反映華為訂單恐因此大幅下滑。

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隨著美中雙方持續協商，華為禁令獲得寬限期，相關訂單並未流失，但華為在本次封殺禁令後獲得極大教訓，了解供應鏈過度集中的風險，因此雖禁令持續延期，甚至後續有望移除，但降低美企的供應比重，甚至尋找其他供應商完全取代，儼然已經成為華為中長線目標。

高CP值晶片受青睞

其他中國通訊相關品牌也借鏡華為禁令，在仍未受到美國政府關切之前就尋找相關零組件備案，導致下半年中國通訊相關產業去美化的腳步積極，因此台廠中的華為與中國品牌通訊零組件供應商，業績反而因中國企業去美化的轉單效應，下半年業績突飛猛進。這點可從營收大幅成長的個股中看出端倪。

中國去美化的受惠族群仍以手機通訊相關產業為主，尤其以技術層次高、美企主導的半導體族群為重點，包括半導體中的IC設計、晶圓代工與PA砷化鎵族群，為法人近期持續關注的焦點，業績加持之下，內外資將持續偏多操作，股價也將維持相對強勢格局。

IC設計族群龍頭聯發科（2454）是此波陸廠去美化主要受惠者，主要產品為智慧型手機、家電與物聯網產品的晶片，其美商競爭對手為Qualcomm、Spreadtrum、Broadcom與Marvell等。

今年手機正處於LTE轉5G的過渡期，全球手機銷售面臨小幅衰退，僅新興市場有望成長，而聯發科產品策略主攻高CP值，值此手機規格轉換之際，低價位、高CP值最受市場青睞。 分享 facebook

聯發科7奈米整合5G晶片MT6885，也已陸續獲得客戶驗證，預期明年第1季中國第一波搭載5G SoC的手機將密集上市，因此MT6885將在今年第4季進入量產並陸續出貨，有望支撐年底之後的淡季能夠淡季不淡。

目前非美的手機IC晶片廠，以聯發科、華為的海思、三星為主，海思與三星的5G晶片已使用在Huawei Mate 30及Samsung A90等最新機種之上，但海思的新版Kirin 990 5G晶片CPU與三星的Exynos 980 5G晶片GPU，皆僅使用前一代的G76核心。然而，聯發科MT6885其CPU及GPU均使用最新規格，傳輸速度領先同業，適逢去美化聲浪，料將取得5G手機晶片的先機。