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人工智慧扶搖而上 IP IC設計 封測大躍進

2019-10-18 11:03非凡商業周刊

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【作者／許博傑】

人工智慧（Artificial Intelligence簡稱AI）是2018年下半年以來最紅的產業，也是未來半導體產業最被寄予厚望的成長動能！其實AI這名詞對投資人來說並不陌生，過去許多的漫畫、電影裡早就擘畫了人類未來在AI產業發展的雛形，包括瘋迷一時的霹靂遊俠李麥克的夥計、阿諾主演的魔鬼終結者，甚至是陪伴許多5、6年級生長大的哆啦A夢，都可以說是人工智慧的代表，而近年來在電腦演算速度的發展下，谷歌以Alpha Go程式大勝現代棋王後，開始激起市場對於人工智慧的期待，甚至許多的媒體與專家已經開始預言，未來的5年～10年內，將有許多產業會因為人工智慧的發展，開始出現機器持續取代個人的狀況。

究竟人工智慧是一個什麼樣的產業？跟雲端又有什麼樣的關聯？又會激起那些次產業領域的應用？

定義、歷史：

一般所稱的AI就是Artificial Intelligence的縮寫，而人工智慧的定義其實就是以人去編寫的電腦程式，用來模擬人類的「智慧」行為，其中包含模擬人類感官的「聽音辨讀、視覺辨識」、大腦的「推理決策、理解學習」以及動作類的「移動、動作控制」等行為。

從過往發展人工智慧的歷史來加以觀察，最早的時期應該是在1950年，當時主要是利用電腦針對特定問題進行蒐尋與推論並與以解決，但因當下電腦計算能力有限，一遇到複雜的問題就束手無策，所以也被戲稱為只能解決玩具問題的人工智慧。

90年代再度冷卻

在1960年遲遲無法突破下，也逐漸冷卻此一熱潮，當時間來到1980年代，人類開始把大量專家的知識輸入電腦，讓電腦依使用者的問題判斷答案，由於系統應用在疾病診斷，造成一連串的問題只要有一個判斷錯誤，最後就是得到錯誤的結果，加上知識及資料幾乎是無窮盡，所以也不可能把所有的知識都輸入電腦，並且按照前後順序及邏輯來做排列，最後結果其實也相當不實用，導致這股熱潮在1990年代又再度冷卻。

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AI開始較有系統的發展應該是在2000年之後，由於半導體技術的進步提升了很大的運算能力，加上雲端儲存變得便宜，就形成了AI人工智慧4波發展浪潮趨勢，在第1波浪潮中就是網路AI崛起的時刻，大量的網路資料包括新聞、社群、影音、電商等讓雲端伺服器收集了世界各地的「大數據（big data）」，也為人工智慧建立了很好的發展基礎。

雲端運算加快發展

而第2波就在網路AI進化成商用AI，當中企業資料的發展加速了人工智慧進步的速度；到了第3波，就是在企業的需求下進入了感知AI的階段；而第4波則是在2015年以後，當企業發展了感知AI後，開始意識到需要利用感知來進化到自主AI，尤其在網路傳輸速度加倍後，雲端運算加快了AI的發展，並且進一步的物聯網時代的需求下發掘出邊緣運算，能讓物聯網更具有智慧，也因此誕生了無人機以及自駕車。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/10/18 No.1167】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
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