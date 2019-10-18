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房地產漲聲響起 營建 資產 水泥整個動起來

2019-10-18 11:03非凡商業周刊

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【作者／黃靖哲】

如果您夠關心房市，一定知道2016年是最清淡的一年！一整年的房屋移轉棟數，僅僅只有24.5萬戶，不但是近10年來的3分之2不到，從業人員甚至描述到「氣氛比SARS還慘」。

當時房產專家顏炳立大膽推測，房市仍會再壞4年，也的確房市雖然沒有更壞，但只呈現少量微幅推高的狀況。

但2019年資金環境開始有所不同，年初本刊不斷告訴大家，台商資金回流已經啟動，而且愈演愈烈，許多人年初還在觀望，然而從10月起，廠辦指標地區林口A7站、A9站附近，以及土城等北台灣工業用地已出現上市公司台商抱著現金尋找爭奪廠地情形，相關價格業者誇張喊到北台灣重要工業區1坪百萬元的目標價，敏感的人必然想到，台商建廠帶動廠辦與就業，更能帶動房地產上漲，這也使得許多房產大老紛紛轉為多頭看法，陸續在房產指向2020年復甦狀況。

多空大老同步翻多

其中包括素有營建業鐵嘴之稱的長虹（5534）李文造董事長先行在去年底看好「未來房市會轉好2年、3年。這可不是說說而已 ，長虹建設指標性豪宅大案林口長虹天際，今年推出到8月熱銷高達230戶，也成為台商回流帶動林口房地產的指標。

而眾所矚目的戴德梁行顏炳立，則在土地交易量第3季推高到615億元，前3季達到2046億元的信號出現之後，推翻過去的偏空說法，正式認為房產信號已經觸底，多空兩位房地產大老同步翻多，成為各大報的重要新聞。長虹在林口忠孝路，A17附近持續推出小坪數基地、或是新店央北重劃區、台北市精華區等都推出相關建案。「不見兔子不撒鷹」的長虹建設這次大動作，當然更具有房市翻多的意義。

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大牌藝人回台置產

投資人可能質疑，這些都是建商相關說法，然而近期「有錢消費者」的重要動作，似乎也透漏了景氣回暖的信息。首先是華人影劇圈的高收入藝人林俊傑、林依晨、陳怡蓉等大咖明星紛紛買進大安與信義區豪宅帶動買氣。

金曲歌王林俊傑除買入房產外，也有上億元投資廠辦相關，而更令人驚訝的台塑集團董事王文堯揪團買進新店區大北華墅「七天四季」建案，一出手就是2筆各進26幢總價為36億餘元，除了自住外，當然也有逢低布局的策略聯想。

豪宅如此，一般住宅當然也有相對的信號出現。由附表可以見到約略在5月之後，台中、台北、桃園等移轉棟數出現了2成以上的月增率；高雄則是因為去年底市長選後的激情，反而出現了降溫的狀況，但1月～5月總體年增率除了台北市，都略有上升。

房市買氣將再推升

然房市之所以緩慢回升，並不能以移轉棟數做為最終觀察，近期的九二八推案，已經是連續3個月以上價不跌，估計買氣可能在明年元旦到春節前再次推上高峰。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/10/18 No.1167】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
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