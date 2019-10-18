董監改選大戰開跑 誰有戰力？早鳥票勝算高

分享 facebook 【作者／林明謙】

今年還沒有到年底，行情就已經熱得不得了，在國慶連假之後，台股一口氣越過11000點，再創近5.6年來的新高點，也可能催生2020年的董監改選行情提前開跑。

有心人將會提早布局

每年4月是董監改選行情的最後終點線，過了這個終點線之後再買股票也沒有投票權了，有心想要入主董事會的，一定需要提前布局吃貨，才能夠握有足夠的投票權，因此提前在10.11月來布局是有必要的，而且可以享受到「早鳥優惠價格」，不用等到真正上漲時才來追價！而且，就算是沒有要搶席位的題材，在每3年一次的董監改選中，各方人馬也不敢掉以輕心，至少不會大賣股票，因此股票籌碼相對穩定，可以找一些不錯的股價來提早布局！

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讓我們縮小範圍來看10檔個股，特別來看那些過去有董監改選題材的個股，那麼在2020年有改選題材的可能性也照樣很高！

金融董監改選大戲多

首先我們來看一下「金融股」在2020年的董監改選似乎有點熱鬧，加上年初又有總統大選，金融股向來是護盤用的政策工具，可能有相當大的看頭，其中可以特別來注意彰銀（2801）、新光金（2888）....等，背後或多或少都有經營權的角力賽在開打。 分享 facebook

先來看一下彰銀，這場財政部與台新金十幾年以來的角力賽，又繼續打了幾年的官司之後，在2019年又出現關鍵轉折，財政部與台新金雙方開始買進彰銀股票，準備在2020年進行改選大戰，這將是目前盤面上最直接有董監改選大戰的指標。

目前台新金是最大的民營股東，檯面上握有22.55%的股權，而市場估計台新金整體應該握有超過25%的股權；政部直接握有12.19%的股權，整體公股陣營合計則約有近20%的持股，目前財政部取得過半的董事席位，因此，台新金要準備在2020年再度拿回董事會的主導權。