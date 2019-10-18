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「我現在要出征」韓國瑜第一支競選影片出爐了

看市場巨擘幫你挑好股 科技新品供應鏈大爆發

2019-10-18 11:03非凡商業周刊

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【作者／阮文非】

目前市場出現一個有趣現象，就是在投資人和專家擔心全球經濟放緩的情況下，全球的消費者信心卻相當強勁。美國經濟諮商會的第3季全球消費者信心指數維持在107點的歷史高檔水準，顯示家庭支出對未來半年展望仍維持正面看法。

最近許多科技業巨擘像是亞馬遜、Google和蘋果等都有重大科技產品發表會，似乎無懼於經濟不景氣對消費市場的影響；包括蘋果和三星等新款智慧手機，近期都出現買氣熱烈的消息而讓人感到振奮。未來經濟會往哪個方向走，大家都只能用猜的，但近期各家科技大廠爭相推出新產品而消費者反應相當不錯卻是明確的事實，如何透過了解這些科技新品來尋找投資機會，就成了投資人必做的功課。

Google硬體大會

推出多款軟硬體產品

Google在10月15日於紐約舉行了「Made by Google年度硬體發表會」，推出多款全新硬體產品。加上亞馬遜9月的年度Alexa語音大會，蘋果秋季新品發表會以及外傳蘋果可能在10月舉行今年最後一場新品發表會等，都在預告智慧型手機市場景氣不但沒有像原先市場預期那麼弱，更多與雲端和人工智慧等有關的產品正逐步進入到我們的日常生活之中。

Google除了一如外界預期發表Pixel 4和Pixel 4 XL等2款智慧手機、Pixelbook Go筆電、無線路由器Nest WiFi和新一代無線藍牙耳機Pixel Buds外，還有Nest Mini智慧音箱能整合Google語音助理，與雲端串流遊戲服務Stadia。

其中，Pixel 4系列和Nest Mini立即在台灣開放訂購，預計10月22日出貨，成為首波上市的國家與地區之一。採用OLED螢幕的Pixel 4系列手機，提供5.7吋的Pixel 4與6.3吋的Pixel 4 XL，具備64GB與128GB兩種容量，但它們沒有像其他大品牌那樣加入超廣角鏡頭，仍然是雙鏡頭配置。

Alexa語音大會

擴大生活層面使用

Google近年積極開發其語音助理系統和相關設備，但相較之下，已研發多年語音助理系統的亞馬遜在其Alexa語音大會上，一口氣推出10多項有Alexa語音技術支援的產品，被外界形容是亞馬遜要全面「入侵」大家的生活之中。

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這些產品包括：不用拿手機出來就能靠Alexa下達操作指示的智慧眼鏡Echo Frames、能通知用戶有來訊的智慧戒指Echo Loop、智慧顯示螢幕Echo Show 8、無線耳機Echo Buds、高階智慧音箱Echo Studio、新版智慧揚聲器Echo Plus、最小音箱設備Echo Flex、Alexa智慧烤箱、智慧門鈴Ring、無線監視器Ring Stick Up Cam、語音控制智慧喇叭Echo Dot、聲控夜燈Echo Glow，另外還有Wi-Fi路由器Eero和機上盒Fire TV Cube。

它們看似是生活上的小玩意兒，但卻結合了雲端與人工智慧語音系統的物聯網產品，預示在我們未來的生活裡，具上網功能的已不再限於智慧手機、平板電腦、個人電腦等，而是日常生活中的各種3C產品乃至家電，全都能透過其上網功能連接雲端，讓用戶以語音助理來操控，跳脫目前主要以鍵盤和觸控螢幕等輸人操作指令的方式，讓我們的生活更科技化。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/10/18 No.1167】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
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