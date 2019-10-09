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傻瓜投資聰明賺 19檔大智若愚股長抱賺翻天

2019-10-09 11:39非凡商業周刊

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【作者／陳威良】

台股今年以來受到景氣降溫以及貿易戰等因素干擾，數度上沖下洗並跌破年線，而由於台股淺碟式的市場特性，波動向來比成熟的歐美股市更劇烈，以最近10年而言，每年大盤指數的高低點平均落差達1822點；而且隨著掛牌上市櫃公司愈來愈多，個股走勢更加分歧，創高與破底股並存，操作難度大幅提高。

關鍵第1步：選對股

還記得在2003年亞洲爆發SARS疫情、台股崩跌至4044點之後，市面上出現1本教人如何投資股票的暢銷書《股票聖經》，它告訴一般社會大眾，如果無暇每日關心股票沒有關係，只需每週看1次行情即可，只要做到「隨時買、隨便買、不要賣」，就能夠達到年平均投資報酬率20%，當一個快樂的投資人。

當時股市投資人正陷入虧損的愁雲慘霧，信心十分低迷，第1次看到這種簡單又能獲利的投資心法，彷彿找到了沙漠中的綠洲，這本書上市後果然很快的引起廣大迴響。當然有人認為這種「傻瓜投資術」能救贖散戶，輕鬆跟著公司的成長而真正累積財富，但也有人批評如果持股都不賣出，最終免不了融資斷頭斷腳、住套房腰斬或者變壁紙歸零，絕對是慘劇收尾。

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事實上，經過這10幾年，如果我們再回頭思考這「隨時買、隨便買、不要賣」的操盤守則，並不是不可行，舉例而言，眾所周知不論是單筆投資或是定期定額買進元大台灣50（0050）ETF，又或者台股市值最大的台積電（2330），不僅能年年領配息、還能賺到倍數價差，最棒的是任何時間進場的人只要長期持有，通通賺錢！所以方法與觀念是可行的，只是作者當時沒提到，最關鍵的第1步是「選對股」。

回顧歷史資料，從2010年年中至今，若是投資人在這10年時間裡採取「傻瓜投資術」，也就是買了股票就不賣，光是領取這10年的現金股利總和，就已超越2010年當初進場時的股價，符合這樣條件的個股總共有64檔，換句話說，假使長期投資這些個股，現在都已完全回收成本，而且當中許多個股的股價漲幅動軋數倍起跳，投資績效著實驚人。

和泰車股利早已還本

以和泰車（2207）來說，投資人在這10年由該公司獲得的每股現金股利總和達98.1元，遠超越2010年上半年平均股價74.14元，兩者差距達23.96元，意即投資人目前手中的和泰車股票不僅早靠著現金股利還本，每張股票還淨賺約2.39萬元的現金股利。總計到今年9月底為止，現金股利連同資本利得，投資人持有1張和泰車共賺49.55萬元。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/10/9 No.1166】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
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