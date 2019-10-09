4大基金逆轉勝的祕訣 看看他們買哪些個股才大賺？

分享 facebook 【作者／呂漢威】

台股10月行情紛紛擾擾，不僅有中、美第13輪的貿易談判，還有香港反送中衝突升溫、英國脫歐的結果…等，如果這些事件任意1項出現不利股市的結局，都有可能造成股市大跌，但是觀察10月初的美國股市與台灣股市，都仍然維持在高檔，一點都沒有要大跌的跡象，雖然主要利多就是市場認為美國聯準會依然會持續降息，將大量的資金趕往股票市場。

不過，依然要提醒投資人保持謹慎的心，因為前述的事件，都是以拖待變了一段很長的時間，市場已經有點麻痺，但是萬一事情有新的發展，仍然會對股市造成衝擊，那投資人該如何面對現在的行情呢？其實可以參考一下4大基金的績效與揣摩其操作的模式，因為去年底的中美貿易戰影響使得股市大跌，4大基金產生虧損，但是今年前8月政府基金竟然還賺了4000億元！到底4大基金是怎麼賺的？值得我們好好來探討一下。

4大基金虧損到大賺

先來看看去年底4大基金的績效與持股。去年底4大基金的績效由正轉負，為過去3年來首見，整體虧損金額為120億元，主要是去年台股10月份時因為中美貿易戰的影響，跌破了萬點所致。因為4大基金的前10大持股約是半年公告1次，所以我們先來看看2018年上半年4大基金公告的持股有哪些。 分享 facebook

以新制勞退基金來看，2018年上半年的10大持股有：台積電（2330）、中華電（2412）、國巨（2327）、國泰金（2882）、華新科（2492）、鴻海（2317）、大立光（3008）、富邦金（2881）、台塑（1301）、聯發科（2454）；以舊制勞退基金來看，2018年上半年的10大持股有：台積電、鴻海、華新科、台塑、國巨、國泰金、台化（1326）、富邦金、中華電、大立光。比較兩者之間的持股，相差並不大，同時大多都是以大型權值股的持股比重較高。

接著再比對一下2018年下半年的10大持股，以新制勞退基金來看，2018年下半年的10大持股有：台積電、中華電、國泰金、鴻海、台達電（2308）、富邦金、大立光、兆豐金（2886）、台塑、中信金（2891）；以舊制勞退基金來看，2018年下半年的10大持股有：台積電、台塑、國泰金、中華電、台化、鴻海、富邦金、兆豐金、台灣大（3045）、大立光。比較兩者持股，相差也不大，仍以大型權值股比重較高，但若以上、下半年來比較，下半年的持股更是往大型權值股集中，難怪去年下半年4大基金績效比較差，因台股跌破萬點、4大基金卻多持有大型權值股。

那麼，4大基金又是買了哪些股票讓2019年的投資績效繳出亮眼成績單呢？以新制勞退基金來看，今年上半年的10大持股有：台積電、中華電、鴻海、國泰金、大立光……..等。