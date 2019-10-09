偷師 節稅與傳承 有錢人到底在玩什麼把戲？

分享 facebook 【作者／林明謙】

大立光（3008）最近的動作大展開，9月24日林耀英、林恩平及其配偶再度申報轉讓1萬多張的大立光到新成立閉鎖型控股公司「石安股份有限公司」，要知道1萬多張的持股可是占大立光股份約7.6%，市值超過400多億元；同樣的，去年9月也是大動作轉讓6000張持股至旗下控股公司「茂鈺紀念股份有限公司」。

大立光鞏固經營權

整體已經轉讓近1.6萬張，約12.2%的持股至閉鎖型控股公司，究竟這到底是在玩什麼把戲？一度讓市場法人嚇出冷汗，原來事情不是我們所想像的在拋售公司股票，相反的，重點是為了展開接班布局，開始更鞏固公司股權與永續傳承的動作！

現在大立光把各大股東鎖進去這兩家投資公司「石安及茂鈺」後，未來石安及茂鈺的股東在公司沒有同意下，就不得賣出石安及茂鈺的股權，這可以有效的讓公司的籌碼更集中。而未來石安及茂鈺領到的大立光股利，也將會再進場買回大立光，因此，長遠來看，股權就不容易給分散掉了，這是一個相當有決心的家族接班做法，未來無論好壞，都在同一條船上。也不會因為股價大漲而大賣股票，自然接班人不會短視近利，過度注重股價與財富的波動，更能專注在本業上的競爭力，這簡直是家族企業自我的長期投資，有這種決心下，其實更能引進長期投資的外資法人或投資者，股價也更能夠在平穩中波動上漲。

而大家所關心的節稅效果是這樣的，股東們手中的大立光股票全數換成茂鈺及石安的股票，這個過程沒有所得稅與證交稅的問題。不過，以往大立光所發放的股利會進到個人的所得稅之中，這對於大股東的稅率將高達30%～40%，但現在股利進到到茂鈺或石安之後，因為股利收入不會課營所稅，若不分配盈餘的話，會課5%的稅，所以實質上是享有延遲繳稅的利益，也是一大優點；缺點就是股東們需要用錢的時候很不方便。 分享 facebook

與大同條款相抗衡

大立光這麼做最主要是要應對2018年7月通過的「大同條款」的緣故，公司法173-1條規定：「繼續3個月以上持有已發行股份總數過半數股份之股東，得自行召集股東臨時會。」這對於有心想要永續經營的「家族企業」來說，未來子女長大、樹大分家之後，股權難免會分散出去，甚至容易因不和而內鬥，而成為市場派狙擊的標的，只要集結5成以上的股權就有能力可以開臨時股東會來逼宮奪權。

因此初代的創業家不樂見這種情況，為了要鞏固向心力與股權，成立這種閉鎖型的公司來解決，將大家的股票集中在一處、成為命運共同體，不管未來後代理念再怎麼不合也無法聯合外人，都還是綁在一起，這樣子就不會被外人或市場派給趁機而入，大立光對後代子孫展開鞏固經營權的布局，其實是相當有智慧的。