超級富豪忙著避險 黃金 美元 港幣 台幣大混戰

分享 facebook 【作者／阮文非】

美股連續急跌後，又接連反彈，行情波動愈來愈劇烈，對風險嗅覺特別敏銳的超級富豪已積極部署避險操作，市場氛圍跟之前風險胃納不同。

今年來風險胃納是把壞消息當好消息，像是數據差反而增加降息預期而讓行情走高，但目前避險卻是壞消息就是直接用大跌反映，像美國9月ISM製造業採購經理指數下跌至47.8點、創10年最低，立即令美股10月2日狂跌。其實美股9月高點低於7月前波高點已開始露出疲態，這時候卻出現黃金與美元一同走高局面，反映市場選擇避險工具也出現混亂情況，但在亂局之中，借港元、買美元卻可能是不錯的選擇之一。

10月行情會嚇死人？

美股才踏入10月這個曾發生股災的月份，行情就大幅波動，是否表示這次下跌真的出狀況？之前市場充斥各種利空，但預期聯準會連續降息而有利行情，壞消息當好消息看。可是聯準會態度不如外界期待的那麼「鴿」，壞消息直接用利空反映。

現在任何的政經因素都可以變成大跌理由，除了歐、美製造業數據疲弱，還包括中美貿易戰、美國企業買回庫藏股規模縮水、英國脫歐限期將至、中東亂局、美國民主黨一再加碼富人稅和川普被彈劾調查等；美國乃至全球金融市場10月走勢不容樂觀，尤其大家愈來愈擔心明年衰退，這絕對不利於年底行情發展。

最近瑞銀針對全球360個超級富豪家族辦公室、受訪者平均財富12億美元（約372億元台幣）者進行調查，有55%預期明年經濟衰退，為降低風險，45%已調整投資組合，像是把資金轉向債券和不動產，42%則是增持現金部位。有受訪者表示對明年看法極謹慎，因為目前金融市場難讓人安心，許多著名市場人士如：新債券天王岡拉克（Jeffrey Gundlach）和財富管理公司Gluskin Sheff首席經濟學家羅森伯格（David Rosenberg）就一再警告經濟衰退風險。

外界不看好明年前景主要是因為中美貿易戰不斷升級，加深拖累全球經濟的憂慮，被視為預示衰退的重要徵兆─美國公債殖利率曲線倒掛現象一再出現，更讓有錢人坐立不安。有人更擔心英國脫歐打擊歐洲經濟，由於太多問題還在進行當中而存在各種可能性與變數，不明朗因素對金融市場造成劇烈影響，而且市場普遍認為股市、尤其美股已到頂峰，持盈保泰成為有錢人的優先選擇。統計約2成的有錢人持續降低投資槓桿化的曝險。 分享 facebook

美國有錢人看衰明年經濟衰退的另一主因，是目前許多要爭取民主黨黨內提名角逐明年大選的總統參選人，紛紛提出富人稅、甚至是超級富人稅的政見來降低財富分配不公問題，這樣只會令有錢人更小心處理財富，也令人更擔心明年經濟狀況。

該收手時就果斷收手

儘管美股居高不下，但德意志銀行首席全球策略師兼資產配置部主管查德哈（Binky Chadha）認為愈來愈多訊號顯示衰退來臨，尤其美股水準已遠遠反映經濟成長狀況，因此投資人應該建立防禦性投資部位。為因應行情往下跌做準備，Moors & Cabot理財規畫顧問（CFP）福克斯（Ashley Folkes）提出「賣債券、增加現金等流動性、轉進ETF、降低債務和別試圖低接」等5大措施保護資產。